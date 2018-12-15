بالصور.. انتشال جثتَيْ شخصين سقطا من منحدر جبلي بفيفاء

يحملان الجنسية الإثيوبية

انتشلت فرق الدفاع المدني بفيفاء، اليوم الأحد، جثة شخصين سقطا من منحدر جبلي بفيفاء.



وتفصيلًا: أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني؛ أنه ورد بلاغ عن سقوط شخصين من منحدر جبلي بمحافظة فيفاء.



وأضاف: "عند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط شخصين من الجنسية الإثيوبية، بمنحدر جبلي شديد الوعورة؛ حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث، والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي، وانتشال الشخصين الذين توفيا في الحال".