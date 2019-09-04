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"مدن" توقع عقداً مع "ناقل" لإقامة منطقة لوجستية في عرعر

بمساحة 30 ألف م² تيسيراً لحركة البضائع من وإلى الدول المجاورة

وقّع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عقد تخصيص منطقة لوجستية بمساحة 30 ألف م² في المدينة الصناعية اللوجستية بعرعر مع شركة ناقل، مُمثلةً في نائب الرئيس التنفيذي عدنان إبراهيم المزروع.

وقال "السالم": المشروع يستهدف إقامة منطقة لوجستية ومستودعات مُبرَّدة وجافة ومناطق مناولة، وإن "مدن" تعمل بشكل دائم على تعزيز مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفير جميع عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات الضرورية، لمواكبة الاحتياجات المتنامية لشركائها، حيث تقوم حالياً بإنشاء وتطوير مدن لوجستية منها مدينتا عرعر بمساحة مليوني م² والقريات بمساحة 21 مليون م²؛ وذلك تيسيراً لحركة البضائع من وإلى الدول المجاورة؛ نظراً لقربهماً من المنافذ الحدودية.

وأضاف: هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية "مدن" ورؤيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية البالغ عددها 35 مدينة التي بدورها ستدعم التجمعات الصناعية المتخصصة، كجزء من مبادرات "مدن" ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يسعى لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للمملكة في القلب من طرق التجارة الدولية وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة المتدفقة بين القارات الثلاث، وتعظيم مكاسب المملكة الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر أن "مدن" توفِّر حلولاً لوجستية تسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات وفتح المجال أمام الصناعات المحلية للارتقاء والتوسّع، فضلاً عن تنمية العمل في قطاعات موازية تفيد القطاع الصناعي.

وعلى مدار العام 2018م نجحت في توقيع 13 عقداً مع شركات عاملة في مجال تقديم الحلول اللوجستية، بإجمالي مساحات بلغت 140،934م2، ليصل إجمالي المساحات اللوجستية بنهاية العام المذكور 2،737مليون م2.

ووقّعت "مدن" اتفاقية تطوير مستودع لوجستي ذكي بجدة على مساحة 249 ألف م2 مع شركة النهدي الطبية "النهدي"، بهدف تطوير منشأة صناعية خاصة للخدمات اللوجستية على أرض مملوكة لشركة "النهدي" بالقرب من المدينة الصناعية الثانية بجدة.

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 1988 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً منتجاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدن" توقع عقداً مع "ناقل" لإقامة منطقة لوجستية في عرعر
سبق

وقّع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عقد تخصيص منطقة لوجستية بمساحة 30 ألف م² في المدينة الصناعية اللوجستية بعرعر مع شركة ناقل، مُمثلةً في نائب الرئيس التنفيذي عدنان إبراهيم المزروع.

وقال "السالم": المشروع يستهدف إقامة منطقة لوجستية ومستودعات مُبرَّدة وجافة ومناطق مناولة، وإن "مدن" تعمل بشكل دائم على تعزيز مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفير جميع عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات الضرورية، لمواكبة الاحتياجات المتنامية لشركائها، حيث تقوم حالياً بإنشاء وتطوير مدن لوجستية منها مدينتا عرعر بمساحة مليوني م² والقريات بمساحة 21 مليون م²؛ وذلك تيسيراً لحركة البضائع من وإلى الدول المجاورة؛ نظراً لقربهماً من المنافذ الحدودية.

وأضاف: هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية "مدن" ورؤيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية البالغ عددها 35 مدينة التي بدورها ستدعم التجمعات الصناعية المتخصصة، كجزء من مبادرات "مدن" ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يسعى لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للمملكة في القلب من طرق التجارة الدولية وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة المتدفقة بين القارات الثلاث، وتعظيم مكاسب المملكة الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر أن "مدن" توفِّر حلولاً لوجستية تسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات وفتح المجال أمام الصناعات المحلية للارتقاء والتوسّع، فضلاً عن تنمية العمل في قطاعات موازية تفيد القطاع الصناعي.

وعلى مدار العام 2018م نجحت في توقيع 13 عقداً مع شركات عاملة في مجال تقديم الحلول اللوجستية، بإجمالي مساحات بلغت 140،934م2، ليصل إجمالي المساحات اللوجستية بنهاية العام المذكور 2،737مليون م2.

ووقّعت "مدن" اتفاقية تطوير مستودع لوجستي ذكي بجدة على مساحة 249 ألف م2 مع شركة النهدي الطبية "النهدي"، بهدف تطوير منشأة صناعية خاصة للخدمات اللوجستية على أرض مملوكة لشركة "النهدي" بالقرب من المدينة الصناعية الثانية بجدة.

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 1988 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً منتجاً.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
03:33 PM

"مدن" توقع عقداً مع "ناقل" لإقامة منطقة لوجستية في عرعر

بمساحة 30 ألف م² تيسيراً لحركة البضائع من وإلى الدول المجاورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عقد تخصيص منطقة لوجستية بمساحة 30 ألف م² في المدينة الصناعية اللوجستية بعرعر مع شركة ناقل، مُمثلةً في نائب الرئيس التنفيذي عدنان إبراهيم المزروع.

وقال "السالم": المشروع يستهدف إقامة منطقة لوجستية ومستودعات مُبرَّدة وجافة ومناطق مناولة، وإن "مدن" تعمل بشكل دائم على تعزيز مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفير جميع عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات الضرورية، لمواكبة الاحتياجات المتنامية لشركائها، حيث تقوم حالياً بإنشاء وتطوير مدن لوجستية منها مدينتا عرعر بمساحة مليوني م² والقريات بمساحة 21 مليون م²؛ وذلك تيسيراً لحركة البضائع من وإلى الدول المجاورة؛ نظراً لقربهماً من المنافذ الحدودية.

وأضاف: هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية "مدن" ورؤيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية البالغ عددها 35 مدينة التي بدورها ستدعم التجمعات الصناعية المتخصصة، كجزء من مبادرات "مدن" ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يسعى لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للمملكة في القلب من طرق التجارة الدولية وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة المتدفقة بين القارات الثلاث، وتعظيم مكاسب المملكة الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر أن "مدن" توفِّر حلولاً لوجستية تسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات وفتح المجال أمام الصناعات المحلية للارتقاء والتوسّع، فضلاً عن تنمية العمل في قطاعات موازية تفيد القطاع الصناعي.

وعلى مدار العام 2018م نجحت في توقيع 13 عقداً مع شركات عاملة في مجال تقديم الحلول اللوجستية، بإجمالي مساحات بلغت 140،934م2، ليصل إجمالي المساحات اللوجستية بنهاية العام المذكور 2،737مليون م2.

ووقّعت "مدن" اتفاقية تطوير مستودع لوجستي ذكي بجدة على مساحة 249 ألف م2 مع شركة النهدي الطبية "النهدي"، بهدف تطوير منشأة صناعية خاصة للخدمات اللوجستية على أرض مملوكة لشركة "النهدي" بالقرب من المدينة الصناعية الثانية بجدة.

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 1988 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً منتجاً.

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