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"حساب المواطن": فترة الاعتراض على أهلية المستفيد 90 يوماً

البرنامج يشدّد على عدم جواز تقديمه بعد تجاوز المدة المحدّدة

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم، إن الفترة المحدّدة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقال البرنامج: لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": فترة الاعتراض على أهلية المستفيد 90 يوماً
سبق

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم، إن الفترة المحدّدة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقال البرنامج: لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
01:21 PM

"حساب المواطن": فترة الاعتراض على أهلية المستفيد 90 يوماً

البرنامج يشدّد على عدم جواز تقديمه بعد تجاوز المدة المحدّدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,553

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم، إن الفترة المحدّدة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقال البرنامج: لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

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