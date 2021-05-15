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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات أوضاع الأراضي الفلسطينية

في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات أوضاع الأراضي الفلسطينية
سبق

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
07:09 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات أوضاع الأراضي الفلسطينية

في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

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