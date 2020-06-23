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اقتراب رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب

وضع اللمسات الأخيرة على آخر ملف

أفادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، اليوم (الثلاثاء)، بأن رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بات وشيكًا، إذ يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول تسوية آخر ملف عالق بين البلدين.

وأوضحت أسماء عبد الله أنه يجري التفاهم حاليًا حول في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن السودان يكون بذلك قد أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وتوقعت الوزيرة السودانية أن تتخذ الإدارة الأمريكية مسارًا سريعًا لتكملة الإجراءات التشريعية وإتمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب وقت ممكن.

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اقتراب رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب
سبق

أفادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، اليوم (الثلاثاء)، بأن رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بات وشيكًا، إذ يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول تسوية آخر ملف عالق بين البلدين.

وأوضحت أسماء عبد الله أنه يجري التفاهم حاليًا حول في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن السودان يكون بذلك قد أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وتوقعت الوزيرة السودانية أن تتخذ الإدارة الأمريكية مسارًا سريعًا لتكملة الإجراءات التشريعية وإتمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب وقت ممكن.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:35 PM

اقتراب رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب

وضع اللمسات الأخيرة على آخر ملف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,047

أفادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، اليوم (الثلاثاء)، بأن رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بات وشيكًا، إذ يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول تسوية آخر ملف عالق بين البلدين.

وأوضحت أسماء عبد الله أنه يجري التفاهم حاليًا حول في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن السودان يكون بذلك قد أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وتوقعت الوزيرة السودانية أن تتخذ الإدارة الأمريكية مسارًا سريعًا لتكملة الإجراءات التشريعية وإتمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب وقت ممكن.

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