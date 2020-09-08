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"مؤمنة" يجتمع بلاعبي الأهلي .. و"القيد" يشارك في أول حصة تدريبية

قبل مواجهة الرائد المصيرية في جولة الختام

عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بحضور المشرف العام على كرة القدم طارق كيال، اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم.

وفي الجانب الميداني، شارك اللاعب حسن القيد في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق مساء اليوم، بعد انضمامه للأهلي.

يُذكر أن الفريق تنتظره مباراة مهمة يوم غدٍ أمام الرائد ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى فيها لانتزاع بطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا للموسم المقبل في حال الفوز الذي يضمن له احتلال المركز الثالث.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 47 نقطة بينما الرائد يأتي في المركز الخامس بـ 46 نقطة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مؤمنة" يجتمع بلاعبي الأهلي .. و"القيد" يشارك في أول حصة تدريبية
سبق

عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بحضور المشرف العام على كرة القدم طارق كيال، اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم.

وفي الجانب الميداني، شارك اللاعب حسن القيد في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق مساء اليوم، بعد انضمامه للأهلي.

يُذكر أن الفريق تنتظره مباراة مهمة يوم غدٍ أمام الرائد ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى فيها لانتزاع بطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا للموسم المقبل في حال الفوز الذي يضمن له احتلال المركز الثالث.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 47 نقطة بينما الرائد يأتي في المركز الخامس بـ 46 نقطة .

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:08 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
12:00 AM

"مؤمنة" يجتمع بلاعبي الأهلي .. و"القيد" يشارك في أول حصة تدريبية

قبل مواجهة الرائد المصيرية في جولة الختام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بحضور المشرف العام على كرة القدم طارق كيال، اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم.

وفي الجانب الميداني، شارك اللاعب حسن القيد في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق مساء اليوم، بعد انضمامه للأهلي.

يُذكر أن الفريق تنتظره مباراة مهمة يوم غدٍ أمام الرائد ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى فيها لانتزاع بطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا للموسم المقبل في حال الفوز الذي يضمن له احتلال المركز الثالث.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 47 نقطة بينما الرائد يأتي في المركز الخامس بـ 46 نقطة .

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