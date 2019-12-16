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جدة.. انطلاق مبادرة "بيان" لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

أطلقتها أكاديمية الأعمال والتكنولوجيا ضمن ملتقى مكة الثقافي

انطلقت مبادرة ( بيان ) إحدى مبادرات أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1441هـ ( كيف نكون قدوة بلغة القرآن )، والمبادرة عبارة عن برنامج تعليمي يتمثل في دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وكانت أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتعليم اللغات قد بادرت بتقديم هذه الدورات كأحد البرامج لتعليم اللغات، وتأتي اللغة العربية في مقدمة اهتمامات الأكاديمية، وستعتمد تعليمها ضمن اللغات الأخرى، وذلك في خطتها المستقبلية.

وأكدت الأكاديمية أن مبادرة ( بيان ) تستهدف أكبر شريحة مجتمعية ممن لا يتحدثون اللغة العربية، وتسعى الأكاديمية لعمل شراكات مجتمعية مع شركات القطاع الخاص ومؤسساته خلال مراحل تنفيذ المبادرة وتطورها.



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جدة.. انطلاق مبادرة "بيان" لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
سبق

انطلقت مبادرة ( بيان ) إحدى مبادرات أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1441هـ ( كيف نكون قدوة بلغة القرآن )، والمبادرة عبارة عن برنامج تعليمي يتمثل في دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وكانت أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتعليم اللغات قد بادرت بتقديم هذه الدورات كأحد البرامج لتعليم اللغات، وتأتي اللغة العربية في مقدمة اهتمامات الأكاديمية، وستعتمد تعليمها ضمن اللغات الأخرى، وذلك في خطتها المستقبلية.

وأكدت الأكاديمية أن مبادرة ( بيان ) تستهدف أكبر شريحة مجتمعية ممن لا يتحدثون اللغة العربية، وتسعى الأكاديمية لعمل شراكات مجتمعية مع شركات القطاع الخاص ومؤسساته خلال مراحل تنفيذ المبادرة وتطورها.



15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:01 PM

جدة.. انطلاق مبادرة "بيان" لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

أطلقتها أكاديمية الأعمال والتكنولوجيا ضمن ملتقى مكة الثقافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انطلقت مبادرة ( بيان ) إحدى مبادرات أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1441هـ ( كيف نكون قدوة بلغة القرآن )، والمبادرة عبارة عن برنامج تعليمي يتمثل في دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وكانت أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتعليم اللغات قد بادرت بتقديم هذه الدورات كأحد البرامج لتعليم اللغات، وتأتي اللغة العربية في مقدمة اهتمامات الأكاديمية، وستعتمد تعليمها ضمن اللغات الأخرى، وذلك في خطتها المستقبلية.

وأكدت الأكاديمية أن مبادرة ( بيان ) تستهدف أكبر شريحة مجتمعية ممن لا يتحدثون اللغة العربية، وتسعى الأكاديمية لعمل شراكات مجتمعية مع شركات القطاع الخاص ومؤسساته خلال مراحل تنفيذ المبادرة وتطورها.



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