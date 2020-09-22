قلّد ركن إدارة مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة بالطائف العقيد سلطان عبدالله العتيبي؛ الرقيب أول سامي غازي السواط، رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته.
"السواط" رقيب أول بالشرطة العسكرية الخاصة بالطائف
قلّد ركن إدارة مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة بالطائف العقيد سلطان عبدالله العتيبي؛ الرقيب أول سامي غازي السواط، رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته.
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"السواط" رقيب أول بالشرطة العسكرية الخاصة بالطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-22
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:59 AM
"السواط" رقيب أول بالشرطة العسكرية الخاصة بالطائف
قلّد ركن إدارة مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة بالطائف العقيد سلطان عبدالله العتيبي؛ الرقيب أول سامي غازي السواط، رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته.
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