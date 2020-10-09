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"الصحة": تسجيل 407 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 513 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بـ"كورونا"

5 وفيات في ليبيا ترفع الحصيلة إلى 621 حالة

سجلت فلسطين تسع وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و766 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

إلى ذلك سجلت ليبيا 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 41 ألفًا و368 إصابة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الليبي بأنه تماثل 323 مصابًا للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 23 ألفًا و453 حالة، في حين توفي 5 آخرون ليصبح إجمالي الوفيات 621 حالة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت فلسطين تسع وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و766 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

إلى ذلك سجلت ليبيا 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 41 ألفًا و368 إصابة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الليبي بأنه تماثل 323 مصابًا للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 23 ألفًا و453 حالة، في حين توفي 5 آخرون ليصبح إجمالي الوفيات 621 حالة.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
04:12 PM

فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بـ"كورونا"

5 وفيات في ليبيا ترفع الحصيلة إلى 621 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فلسطين تسع وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و766 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

إلى ذلك سجلت ليبيا 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 41 ألفًا و368 إصابة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الليبي بأنه تماثل 323 مصابًا للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 23 ألفًا و453 حالة، في حين توفي 5 آخرون ليصبح إجمالي الوفيات 621 حالة.

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