أناب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، نائبه الأمير بدر بن سلطان لإمارة المنطقة، خلال فترة تمتعه بإجازته السنوية.
"خالد الفيصل" ينيب نائبه بإمارة مكة
خلال فترة تمتّعه بإجازته السنوية
أناب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، نائبه الأمير بدر بن سلطان لإمارة المنطقة، خلال فترة تمتعه بإجازته السنوية.
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"خالد الفيصل" ينيب نائبه بإمارة مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-28
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:06 PM
"خالد الفيصل" ينيب نائبه بإمارة مكة
خلال فترة تمتّعه بإجازته السنوية
أناب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، نائبه الأمير بدر بن سلطان لإمارة المنطقة، خلال فترة تمتعه بإجازته السنوية.
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