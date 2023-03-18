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"السجون" تعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

تضمّنت تعقيم جميع المباني ومرافقها عبر أدوات طوّرها مركز طب الحشود

اتخذت المديرية العامة للسجون إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، من خلال إعداد خطط تنفيذية على مستوى المديرية ومديريات سجون المناطق، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتضمّنت الإجراءات المنفذة، عقد العديد من المحاضرات التوعوية التي قدمها أطباء متخصصون للمنسوبين والنزلاء على حدٍ سواء؛ بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لديهم في مواجهة هذا الوباء العالمي. وعقدت إدارة الرعاية الصحية في المديرية العامة للسجون مجموعة من ورش العمل العاجلة والمشتركة مع وزارة الصحة والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ بهدف الإعداد المتكامل لفرق العمل الميدانية للتعامل مع الموقف بطرق سليمة.

وتم إنشاء وحدات فرز صحية لجميع العاملين والعاملات قبل بوابات الدخول للعنابر؛ وذلك للتأكد من سلامتهم قبل احتكاكهم بالنزلاء والنزيلات وضمان سلامة البيئة الداخلية للسجن أو الإصلاحية من أي عدوى قد تحدث -لاسمح الله- والتأكيد عليهم بالالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس القفازات والكمامات.

كما تم تعليق كل الزيارات العائلية لذوي النزلاء، وكذلك النشاطات الثقافية والرياضية والفعاليات التي يجتمع فيها النزلاء.

وعملت المديرية العامة للسجون على التعقيم المستمر لجميع المباني السجنية ومرافقها، واستخدام الأدوات التي طورها المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" covid19 والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في ذلك.

فيروس كورونا الجديد المديرية العامة للسجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السجون" تعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"
سبق

اتخذت المديرية العامة للسجون إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، من خلال إعداد خطط تنفيذية على مستوى المديرية ومديريات سجون المناطق، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتضمّنت الإجراءات المنفذة، عقد العديد من المحاضرات التوعوية التي قدمها أطباء متخصصون للمنسوبين والنزلاء على حدٍ سواء؛ بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لديهم في مواجهة هذا الوباء العالمي. وعقدت إدارة الرعاية الصحية في المديرية العامة للسجون مجموعة من ورش العمل العاجلة والمشتركة مع وزارة الصحة والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ بهدف الإعداد المتكامل لفرق العمل الميدانية للتعامل مع الموقف بطرق سليمة.

وتم إنشاء وحدات فرز صحية لجميع العاملين والعاملات قبل بوابات الدخول للعنابر؛ وذلك للتأكد من سلامتهم قبل احتكاكهم بالنزلاء والنزيلات وضمان سلامة البيئة الداخلية للسجن أو الإصلاحية من أي عدوى قد تحدث -لاسمح الله- والتأكيد عليهم بالالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس القفازات والكمامات.

كما تم تعليق كل الزيارات العائلية لذوي النزلاء، وكذلك النشاطات الثقافية والرياضية والفعاليات التي يجتمع فيها النزلاء.

وعملت المديرية العامة للسجون على التعقيم المستمر لجميع المباني السجنية ومرافقها، واستخدام الأدوات التي طورها المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" covid19 والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في ذلك.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:22 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:00 PM

"السجون" تعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

تضمّنت تعقيم جميع المباني ومرافقها عبر أدوات طوّرها مركز طب الحشود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اتخذت المديرية العامة للسجون إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، من خلال إعداد خطط تنفيذية على مستوى المديرية ومديريات سجون المناطق، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتضمّنت الإجراءات المنفذة، عقد العديد من المحاضرات التوعوية التي قدمها أطباء متخصصون للمنسوبين والنزلاء على حدٍ سواء؛ بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لديهم في مواجهة هذا الوباء العالمي. وعقدت إدارة الرعاية الصحية في المديرية العامة للسجون مجموعة من ورش العمل العاجلة والمشتركة مع وزارة الصحة والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ بهدف الإعداد المتكامل لفرق العمل الميدانية للتعامل مع الموقف بطرق سليمة.

وتم إنشاء وحدات فرز صحية لجميع العاملين والعاملات قبل بوابات الدخول للعنابر؛ وذلك للتأكد من سلامتهم قبل احتكاكهم بالنزلاء والنزيلات وضمان سلامة البيئة الداخلية للسجن أو الإصلاحية من أي عدوى قد تحدث -لاسمح الله- والتأكيد عليهم بالالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس القفازات والكمامات.

كما تم تعليق كل الزيارات العائلية لذوي النزلاء، وكذلك النشاطات الثقافية والرياضية والفعاليات التي يجتمع فيها النزلاء.

وعملت المديرية العامة للسجون على التعقيم المستمر لجميع المباني السجنية ومرافقها، واستخدام الأدوات التي طورها المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" covid19 والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في ذلك.

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