"زين السعودية" راعٍ رئيس لـ"موسم الدرعية"

بموجب اتفافية شراكة مع "هيئة الرياضة"

أعلنت شركة "زين السعودية" عن مشاركتها في رعاية "موسم الدرعية" شريكاً رئيساً وحصرياً من قطاع الاتصالات، إيماناً منها بأهمية هذا الحدث المهم الذي سيعقد من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر 2019.

وبحضور صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، جاء توقيع اتفاقية بين كل من الهيئة العامة للرياضة ممثّلة بمدير عام إدارة الفعاليات عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وشركة "زين السعودية" ممثّلة بنائب الرئيس التنفيذي للاتصال ريان بن عبدالله التركي، في مقر "موسم الدرعية".

ونوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بأهمية قطاع الاتصالات ودوره المحوري في تطوير أسلوب الحياة العصرية، بما في ذلك تقديم وسائل محفّزة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والمشاركة في فعالياتها، وخص بذلك شركة "زين السعودية" في رعايتها لعدد من الفعاليات الرئيسة في هذا المجال.

وقال: تمثّل شراكاتنا مع زين السعودية رافداً أساسياً للنشر والتوعية بأهمية الدور الذي تتولاه الهيئة العامة للرياضة، وترسيخ رسالتها في تحوّل المجتمع ليكون أكثر صحة عبر ممارسة الأنشطة الرياضية، والتي تأتي انسجاماً مع مستهدفات برنامج جودة الحياة لرؤية 2030.

وعلى هامش انطلاق "موسم الدرعية"، أعلن "الدغيثر" أن الشركة ستغطي "موسم الدرعية" بشكل كامل بشبكة الجيل الخامس (5G)، وستقدم حصرياً، أرقى خدمات الاتصالات وأكثرها تطوراً لجميع الضيوف والمشاركين في مختلف الفعاليات.

واعتبر أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود "زين السعودية" المستمرة في دعم كل الفعاليات والبرامج السياحية والثقافية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والتي تحفّز السياحة وتمنح الزوّار فرصة استكشاف المملكة والتعرف على تراثها وتاريخها العريق، وتساهم أيضاً في تعزيز هذا القطاع المهم في الاقتصاد المحلي وتنوّع مصادره.

ويعتبر "موسم الدرعية" أحد مهرجانات "مواسم السعودية" الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءاً من العام 2019، تحت إشراف كل من الهيئة العامة للرياضة، وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بهدف تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.

وسيشهد "موسم الدرعية" خلال شهر كامل، مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية، أبرزها سباق "فورمولا إي" في نسخته الثانية ويقام على جولتين يومي 22 و23 نوفمبر.

وسيحتضن كأس الدرعية للتنس بمشاركة نخبة من نجوم العالم، بين 12 و14 ديسمبر في "الدرعية أرينا" التي تتسع لـ15 ألف متفرج.

وفي السابع من الشهر ذاته، سيقام نزال الدرعية التاريخي بين أنتوني جوشوا وأندي رويز. كما سيحتضن الموسم مهرجان الدرعية للفروسية خلال الفترة الممتدة بين 12-14 و 19-21 ديسمبر، حيث إن النقاط المكتسبة ستمنح المتسابقين فرصة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية" تغطي 27 مدينة في مختلف أنحاء المملكة، بشبكة الجيل الخامس (5G) عبر 2600 برج، وتعتبر التغطية الأولى والأوسع في منطقة الشرق الأوسط، أوروبا، وأفريقيا.

يذكر أنّ الهيئة العامة تهدف إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز تنافسية المملكة في هذا الإطار، إلى جانب تطوير كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع بما يحقق أهداف واستراتجيات رؤية المملكة 2030.