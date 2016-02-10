تحذيرات ومطالبات.. "الصبا" تُواعد المملكة تُزامنها "الباردة".. هنا تهب

تنشط وتثير الغبار عادة مع تعمّق الكتل الهوائية وتنخفض درجات الحرارة

توقعت تقارير مناخية، أن تنشط رياح الصبا المثيرة للأتربة والغبار على طول السواحل والمرتفعات الغربية من المملكة، وتشمل كلًّا من: (جدة، وينبع، ورابغ، وأملج) وصولًا للأجزاء الجنوبية من محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك، بالتزامن مع دخول وتعمق الكتلة الباردة في أجواء المنطقة.

وقال موقع "طقس العرب": "تهب رياح الصبا عادة عندما تتعمق الكتل الهوائية الباردة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتنخفض درجات الحرارة في وسط وشمال المملكة؛ في حين تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة؛ مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليًّا نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك فرق قيمة الضغط الجوي".

ووجّه الموقع مرضى الجهاز التنفسي والعيون، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية؛ لتجنّب حدوث مضاعفات -لا قدر الله- مطالبًا السائقين بالحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.