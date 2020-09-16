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ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية

طالب بعدم التنازل عن صدارة المجموعة

وصف نجم النصر السعودي ( السابق ) ماجد عبدالله، انتصار النصر أمام سباهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي تحتضن العاصمة القطرية منافساته هذه الأيام، بالفوز المهم والثمين.

وقال ماجد :" فوز مهم وثمين حققه نصرنا أمس، مع عودة المشوار الآسيوي، وضعنا في صدارة المجموعة، والفريق يسير في الطريق الصحيح ".

وطالب هداف النصر "التاريخي " اللاعبين بالحفاظ على صدارة المجموعة، فيما تبقى من مباريات، وتقديم المستوى الفني الجيد والمعروف عن العالمي، المقرون بالنتائج الإيجابية ".

الجدير بالذكر أن النصر يتصدر المجموعة الرابعة بـ7نقاط، يليه السد القطري بـ5 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية
سبق

وصف نجم النصر السعودي ( السابق ) ماجد عبدالله، انتصار النصر أمام سباهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي تحتضن العاصمة القطرية منافساته هذه الأيام، بالفوز المهم والثمين.

وقال ماجد :" فوز مهم وثمين حققه نصرنا أمس، مع عودة المشوار الآسيوي، وضعنا في صدارة المجموعة، والفريق يسير في الطريق الصحيح ".

وطالب هداف النصر "التاريخي " اللاعبين بالحفاظ على صدارة المجموعة، فيما تبقى من مباريات، وتقديم المستوى الفني الجيد والمعروف عن العالمي، المقرون بالنتائج الإيجابية ".

الجدير بالذكر أن النصر يتصدر المجموعة الرابعة بـ7نقاط، يليه السد القطري بـ5 نقاط.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:00 PM

ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية

طالب بعدم التنازل عن صدارة المجموعة

A A A
أحمد سرور - الرياض
4
1,664

وصف نجم النصر السعودي ( السابق ) ماجد عبدالله، انتصار النصر أمام سباهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي تحتضن العاصمة القطرية منافساته هذه الأيام، بالفوز المهم والثمين.

وقال ماجد :" فوز مهم وثمين حققه نصرنا أمس، مع عودة المشوار الآسيوي، وضعنا في صدارة المجموعة، والفريق يسير في الطريق الصحيح ".

وطالب هداف النصر "التاريخي " اللاعبين بالحفاظ على صدارة المجموعة، فيما تبقى من مباريات، وتقديم المستوى الفني الجيد والمعروف عن العالمي، المقرون بالنتائج الإيجابية ".

الجدير بالذكر أن النصر يتصدر المجموعة الرابعة بـ7نقاط، يليه السد القطري بـ5 نقاط.

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