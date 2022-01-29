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مدير بطولة قدرة التحمل لرياضة الفروسية: العلا تتميز بطبيعة وتضاريس رائعة وترتبط بالخيل تاريخاً

في تصريح له قبل انطلاقة بطولة كأْس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل 2022

أكّد بطل العالم السابق في بطولات القُدرة والتحمُّل الإيطالي "جيانلوكا لاليشا"؛ الذي يشغل منصب المدير الرياضي العام للبطولة، أن مستقبل رياضة الفروسية ومنافسات القدرة والتحمل في المملكة مبني على خبرات وممارسة من واقع ارتباط الخيل والفروسية بحياة الإنسان.

وقال جيانلوكا؛ في تصريح له قبل انطلاقة بطولة كأْس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022، إن البطولة من أبرز بطولات القدرة والتحمل عالمياً، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية.

وأضاف جيانلوكا: سندعم برامج التعاون بين الاتحاد السعودي للفروسية والاتحادات الوطنية والدولية على مستوى هذه الرياضة، خاصة في مجال إنشاء الأكاديميات التدريبية، مشيداً بطبيعة العلا وتضاريسها الرائعة ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول.

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مدير بطولة قدرة التحمل لرياضة الفروسية: العلا تتميز بطبيعة وتضاريس رائعة وترتبط بالخيل تاريخاً
سبق

أكّد بطل العالم السابق في بطولات القُدرة والتحمُّل الإيطالي "جيانلوكا لاليشا"؛ الذي يشغل منصب المدير الرياضي العام للبطولة، أن مستقبل رياضة الفروسية ومنافسات القدرة والتحمل في المملكة مبني على خبرات وممارسة من واقع ارتباط الخيل والفروسية بحياة الإنسان.

وقال جيانلوكا؛ في تصريح له قبل انطلاقة بطولة كأْس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022، إن البطولة من أبرز بطولات القدرة والتحمل عالمياً، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية.

وأضاف جيانلوكا: سندعم برامج التعاون بين الاتحاد السعودي للفروسية والاتحادات الوطنية والدولية على مستوى هذه الرياضة، خاصة في مجال إنشاء الأكاديميات التدريبية، مشيداً بطبيعة العلا وتضاريسها الرائعة ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:16 AM

مدير بطولة قدرة التحمل لرياضة الفروسية: العلا تتميز بطبيعة وتضاريس رائعة وترتبط بالخيل تاريخاً

في تصريح له قبل انطلاقة بطولة كأْس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل 2022

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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أكّد بطل العالم السابق في بطولات القُدرة والتحمُّل الإيطالي "جيانلوكا لاليشا"؛ الذي يشغل منصب المدير الرياضي العام للبطولة، أن مستقبل رياضة الفروسية ومنافسات القدرة والتحمل في المملكة مبني على خبرات وممارسة من واقع ارتباط الخيل والفروسية بحياة الإنسان.

وقال جيانلوكا؛ في تصريح له قبل انطلاقة بطولة كأْس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022، إن البطولة من أبرز بطولات القدرة والتحمل عالمياً، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية.

وأضاف جيانلوكا: سندعم برامج التعاون بين الاتحاد السعودي للفروسية والاتحادات الوطنية والدولية على مستوى هذه الرياضة، خاصة في مجال إنشاء الأكاديميات التدريبية، مشيداً بطبيعة العلا وتضاريسها الرائعة ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول.

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