وبلغ عدد المصابين بـ"كورونا" في العالم 360669 إلى الآن، توفي منهم 15491 شخصًا.

وأوضحت تقارير صحفية وإحصائيات رسمية وشبه رسمية أن 100658 مصابًا تعافوا من فيروس كورونا.

أفاد "آر تي" الروسي اليوم (الاثنين) بتسجيل شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

تعافي 100658 مريضًا من "كورونا" حول العالم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-23 أفاد "آر تي" الروسي اليوم (الاثنين) بتسجيل شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم. وأوضحت تقارير صحفية وإحصائيات رسمية وشبه رسمية أن 100658 مصابًا تعافوا من فيروس كورونا. وبلغ عدد المصابين بـ"كورونا" في العالم 360669 إلى الآن، توفي منهم 15491 شخصًا.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 08:11 PM

اخر تعديل 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 08:57 PM

تعافي 100658 مريضًا من "كورونا" حول العالم عدد المصابين بلغ 360669





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أفاد "آر تي" الروسي اليوم (الاثنين) بتسجيل شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وأوضحت تقارير صحفية وإحصائيات رسمية وشبه رسمية أن 100658 مصابًا تعافوا من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بـ"كورونا" في العالم 360669 إلى الآن، توفي منهم 15491 شخصًا.