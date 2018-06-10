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كينيا تسجل 127 حالة جديدة من فيروس كورونا

إجمالي المصابين 2898 وشفاء 873 حالة و88 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكينية اليوم، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 2898 حالة.

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 88 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كينيا تسجل 127 حالة جديدة من فيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكينية اليوم، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 2898 حالة.

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 88 حالة وفاة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:20 AM

كينيا تسجل 127 حالة جديدة من فيروس كورونا

إجمالي المصابين 2898 وشفاء 873 حالة و88 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكينية اليوم، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 2898 حالة.

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 88 حالة وفاة.

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