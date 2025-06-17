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أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفة

حصيلة المرضى ترتفع إلى 718

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.

وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يسجل بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.

وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفة
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.

وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يسجل بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.

وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:37 PM

أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفة

حصيلة المرضى ترتفع إلى 718

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.

وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يسجل بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.

وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.

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