النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وشدد على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط
سبق

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وشدد على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
09:49 PM

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,694

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وشدد على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,480
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,685

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة