قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وشدد على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وشدد على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وشدد على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.