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بالصور.. 10 آلاف مستفيد خلال أسبوع يتلقون خدمات طبية من جمعية "حياة" بالمدينة

في فترة منع التجول.. خدمة مجانية للمرضى المحتاجين

تُقَدم جمعية "أطباء طيبة" الخيرية بالمدينة المنورة "حياة" التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، خدمات طبية وصحية وعلاجية مجانية للمرضى المحتاجين الساكنين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تضامنًا مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وضمن إحدى مبادرات "خير المدينة".

وخصصت الجمعية عددًا من المشاريع والمبادرات في المجال الصحي؛ منها مبادرة "دواؤك يصل منزلك" حيث يتم إيصال جميع الأدوية عن طريق 20 فردًا من أفراد الجمعية للمحتاجين من كبار السن والأطفال في جميع أحياء المدينة المنورة، بعد تجهيز جميع الأدوية في الصيدلية يتم إيصالها من بعد صلاة العصر إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، إلى جانب الخدمات الصحية الأخرى؛ كغسيل الكلى، واستشارة الأمراض الصدرية، والعمليات الطارئة، ومستلزمات الأطفال والولادات، واستشارة مرضى الكلى، وتوفير كل المستلزمات الطبية.

وأوضحت الجمعية أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج الجمعية بلغ خلال الفترة من 18- 24 شعبان 1441هـ، 10.919 مستفيدًا؛ منهم 5125 مستفيدًا من برنامج "صحتي"، و4615 مستفيدًا من برنامج "دواؤك يصلك لبيتك"، و510 مستفيدين من برنامج "ومن أحياها"، و509 مستفيدين من برنامج العيادات المتنقلة، و149 مستفيدًا من برنامج دورة مكافحة العدوى، و6 مستفيدات من برنامج الأمومة والطفولة، و5 مستفيدين من برنامج "أجر وعافية"؛ فيما تَلَقّت الجمعية عبر الخط الساخن 3819 اتصالًا.

فيروس كورونا الجديد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. 10 آلاف مستفيد خلال أسبوع يتلقون خدمات طبية من جمعية "حياة" بالمدينة
سبق

تُقَدم جمعية "أطباء طيبة" الخيرية بالمدينة المنورة "حياة" التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، خدمات طبية وصحية وعلاجية مجانية للمرضى المحتاجين الساكنين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تضامنًا مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وضمن إحدى مبادرات "خير المدينة".

وخصصت الجمعية عددًا من المشاريع والمبادرات في المجال الصحي؛ منها مبادرة "دواؤك يصل منزلك" حيث يتم إيصال جميع الأدوية عن طريق 20 فردًا من أفراد الجمعية للمحتاجين من كبار السن والأطفال في جميع أحياء المدينة المنورة، بعد تجهيز جميع الأدوية في الصيدلية يتم إيصالها من بعد صلاة العصر إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، إلى جانب الخدمات الصحية الأخرى؛ كغسيل الكلى، واستشارة الأمراض الصدرية، والعمليات الطارئة، ومستلزمات الأطفال والولادات، واستشارة مرضى الكلى، وتوفير كل المستلزمات الطبية.

وأوضحت الجمعية أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج الجمعية بلغ خلال الفترة من 18- 24 شعبان 1441هـ، 10.919 مستفيدًا؛ منهم 5125 مستفيدًا من برنامج "صحتي"، و4615 مستفيدًا من برنامج "دواؤك يصلك لبيتك"، و510 مستفيدين من برنامج "ومن أحياها"، و509 مستفيدين من برنامج العيادات المتنقلة، و149 مستفيدًا من برنامج دورة مكافحة العدوى، و6 مستفيدات من برنامج الأمومة والطفولة، و5 مستفيدين من برنامج "أجر وعافية"؛ فيما تَلَقّت الجمعية عبر الخط الساخن 3819 اتصالًا.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:28 PM

بالصور.. 10 آلاف مستفيد خلال أسبوع يتلقون خدمات طبية من جمعية "حياة" بالمدينة

في فترة منع التجول.. خدمة مجانية للمرضى المحتاجين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تُقَدم جمعية "أطباء طيبة" الخيرية بالمدينة المنورة "حياة" التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، خدمات طبية وصحية وعلاجية مجانية للمرضى المحتاجين الساكنين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تضامنًا مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وضمن إحدى مبادرات "خير المدينة".

وخصصت الجمعية عددًا من المشاريع والمبادرات في المجال الصحي؛ منها مبادرة "دواؤك يصل منزلك" حيث يتم إيصال جميع الأدوية عن طريق 20 فردًا من أفراد الجمعية للمحتاجين من كبار السن والأطفال في جميع أحياء المدينة المنورة، بعد تجهيز جميع الأدوية في الصيدلية يتم إيصالها من بعد صلاة العصر إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، إلى جانب الخدمات الصحية الأخرى؛ كغسيل الكلى، واستشارة الأمراض الصدرية، والعمليات الطارئة، ومستلزمات الأطفال والولادات، واستشارة مرضى الكلى، وتوفير كل المستلزمات الطبية.

وأوضحت الجمعية أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج الجمعية بلغ خلال الفترة من 18- 24 شعبان 1441هـ، 10.919 مستفيدًا؛ منهم 5125 مستفيدًا من برنامج "صحتي"، و4615 مستفيدًا من برنامج "دواؤك يصلك لبيتك"، و510 مستفيدين من برنامج "ومن أحياها"، و509 مستفيدين من برنامج العيادات المتنقلة، و149 مستفيدًا من برنامج دورة مكافحة العدوى، و6 مستفيدات من برنامج الأمومة والطفولة، و5 مستفيدين من برنامج "أجر وعافية"؛ فيما تَلَقّت الجمعية عبر الخط الساخن 3819 اتصالًا.

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