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"التحالف": إصدار 225 تصريحًا منها 24 لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية

أكد وجود 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ شهر

أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين) إصدار 34 تصريحًا جويًّا و6 تصاريح برية و161 تصريحًا لحماية القوافل، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها على "تويتر".

وذكر "التحالف" أنه أصدر 24 تصريحًا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، وأن السفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل موادَّ غذائية ومشتقات نفطية.

ولفت "التحالف" -بحسب المصدر نفسه- إلى أن هناك 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ شهر.


وأشار إلى أن ميناء الصليف خالٍ من السفن منذ 8 أيام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التحالف": إصدار 225 تصريحًا منها 24 لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية
سبق

أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين) إصدار 34 تصريحًا جويًّا و6 تصاريح برية و161 تصريحًا لحماية القوافل، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها على "تويتر".

وذكر "التحالف" أنه أصدر 24 تصريحًا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، وأن السفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل موادَّ غذائية ومشتقات نفطية.

ولفت "التحالف" -بحسب المصدر نفسه- إلى أن هناك 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ شهر.


وأشار إلى أن ميناء الصليف خالٍ من السفن منذ 8 أيام.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:39 PM

"التحالف": إصدار 225 تصريحًا منها 24 لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية

أكد وجود 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين) إصدار 34 تصريحًا جويًّا و6 تصاريح برية و161 تصريحًا لحماية القوافل، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها على "تويتر".

وذكر "التحالف" أنه أصدر 24 تصريحًا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، وأن السفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل موادَّ غذائية ومشتقات نفطية.

ولفت "التحالف" -بحسب المصدر نفسه- إلى أن هناك 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ شهر.


وأشار إلى أن ميناء الصليف خالٍ من السفن منذ 8 أيام.

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200 مليون

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26 ديسمبر
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