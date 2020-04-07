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"أدبي تبوك" يعلن نتائج مسابقة "أبطال الصحة" في قسمها الثاني

توسيع نطاق الفرز ليشمل مدنًا مجاوِرة لعدم ورود نصوص مناسبة

‏أعلن نادي تبوك الأدبي عن نتائج مسابقة "أبطال الصحة"، الشعرية، في قسمها الثاني والمخصص لشعراء وشاعرات المنطقة.

ونظرًا لعدم ورود النصوص المناسبة التي تنطبق عليها الشروط، فقد قرر النادي من خلال هيئته الإدارية توسيع نطاق الفرز ليشمل المدن المجاورة لتبوك.

وتَقدَّم النادي بالتهنئة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأُولى؛ وهم: الشاعر عيادة خليل العنزي من مدينة عرعر، والشاعر كرم محمد مصطفى من تبوك، والشاعر سلطان محمد القنيدي من محافظة العلا.

جدير بالذكر أن النادي قد أطلق مسابقته منذ أسبوعين تحت عنوان "أبطال الصحة"، وفق شروط؛ منها أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى، وألّا يقلّ عدد أبياتها عن 20 بيتًا، أو 20 سطرًا في شعر التفعيلة.

وأعلن مطلع الأسبوع الماضي عن نتائج المسابقة في قسمها الأول لشعراء المملكة عامة، وكانت الشاعرة حوراء الهميلي قد فازت بمركزها الأول من خلال قصيدتها "نذرٌ مزمل بالبياض".

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات النادي الثقافية في هذه الفترة التي يواجه بها العالم هذه الجائحة؛ حيث حرص المسؤولون في النادي وكافة أعضائه على جعل الإبداع والثقافة عنصرًا فاعلًا.

أدبي تبوك

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي تبوك" يعلن نتائج مسابقة "أبطال الصحة" في قسمها الثاني
سبق

‏أعلن نادي تبوك الأدبي عن نتائج مسابقة "أبطال الصحة"، الشعرية، في قسمها الثاني والمخصص لشعراء وشاعرات المنطقة.

ونظرًا لعدم ورود النصوص المناسبة التي تنطبق عليها الشروط، فقد قرر النادي من خلال هيئته الإدارية توسيع نطاق الفرز ليشمل المدن المجاورة لتبوك.

وتَقدَّم النادي بالتهنئة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأُولى؛ وهم: الشاعر عيادة خليل العنزي من مدينة عرعر، والشاعر كرم محمد مصطفى من تبوك، والشاعر سلطان محمد القنيدي من محافظة العلا.

جدير بالذكر أن النادي قد أطلق مسابقته منذ أسبوعين تحت عنوان "أبطال الصحة"، وفق شروط؛ منها أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى، وألّا يقلّ عدد أبياتها عن 20 بيتًا، أو 20 سطرًا في شعر التفعيلة.

وأعلن مطلع الأسبوع الماضي عن نتائج المسابقة في قسمها الأول لشعراء المملكة عامة، وكانت الشاعرة حوراء الهميلي قد فازت بمركزها الأول من خلال قصيدتها "نذرٌ مزمل بالبياض".

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات النادي الثقافية في هذه الفترة التي يواجه بها العالم هذه الجائحة؛ حيث حرص المسؤولون في النادي وكافة أعضائه على جعل الإبداع والثقافة عنصرًا فاعلًا.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:53 PM

"أدبي تبوك" يعلن نتائج مسابقة "أبطال الصحة" في قسمها الثاني

توسيع نطاق الفرز ليشمل مدنًا مجاوِرة لعدم ورود نصوص مناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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‏أعلن نادي تبوك الأدبي عن نتائج مسابقة "أبطال الصحة"، الشعرية، في قسمها الثاني والمخصص لشعراء وشاعرات المنطقة.

ونظرًا لعدم ورود النصوص المناسبة التي تنطبق عليها الشروط، فقد قرر النادي من خلال هيئته الإدارية توسيع نطاق الفرز ليشمل المدن المجاورة لتبوك.

وتَقدَّم النادي بالتهنئة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأُولى؛ وهم: الشاعر عيادة خليل العنزي من مدينة عرعر، والشاعر كرم محمد مصطفى من تبوك، والشاعر سلطان محمد القنيدي من محافظة العلا.

جدير بالذكر أن النادي قد أطلق مسابقته منذ أسبوعين تحت عنوان "أبطال الصحة"، وفق شروط؛ منها أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى، وألّا يقلّ عدد أبياتها عن 20 بيتًا، أو 20 سطرًا في شعر التفعيلة.

وأعلن مطلع الأسبوع الماضي عن نتائج المسابقة في قسمها الأول لشعراء المملكة عامة، وكانت الشاعرة حوراء الهميلي قد فازت بمركزها الأول من خلال قصيدتها "نذرٌ مزمل بالبياض".

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات النادي الثقافية في هذه الفترة التي يواجه بها العالم هذه الجائحة؛ حيث حرص المسؤولون في النادي وكافة أعضائه على جعل الإبداع والثقافة عنصرًا فاعلًا.

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