شركة الجوف تدخل "جينيس" كأكبر مزرعة للزيتون في العالم

تمتلك مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها 5 ملايين شجرة

‏تسلّمت شركة الجوف للتنمية الزراعية، شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم أمس في الرياض، بحضور الأمير ‏عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة.

‏ وقال مدير الشركة العضو المنتدب عبدالعزيز بن محمد الحسين: الإنجاز الذي حقّقته الشركة يتوّج جهد 10 سنوات ماضية بدعم من وزارة البيئة والزراعة والمياه التي وقفت مع الشركة ‏ودعمتها بالقروض لتحقيق النجاحات التي تمّت.

وأضاف "الحسين"؛ أن الشركة اليوم تمتلك مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، مشيراً إلى أن الموسوعة درست ما تقدمت به الشركة مما اَهّلها لدخول الموسوعة.

وأردف: الشركة تعمل على استحداث خطط تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتكون أكثر طموحاً، حيث بدأت الشركة عام 2009 فكرة التحول لزراعة الزيتون.

وتابع: زيت الزيتون الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته؛ ما أسهم في حصوله على ثماني شهادات في الجودة.

وأوضح "الحسين"؛ أن الشركة تمتلك أكبر مصنعاً ينتج زيت زيتون بالشرق الأوسط، وتعمل خلال العامين القادمين على إنشاء مصنع لإنتاج الزيتون المخلل، وآخر لمنتجات العناية الشخصية.