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"الإسكان" توفر 1656 فيلا على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي

يقعان في مدينتي الخبر وينبع بالشراكة مع القطاع الخاص

أثمرت شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص في إيجاد مشاريع سكنية للمستفيدين من برنامج "سكني" في مواقع استراتيجية بالمدن الرئيسة، حتى إن بعضها تجاوز خاصية الموقع إلى الإطلالة على واجهات بحرية.

ويعتبر مشروعا "إطلالة البحر" في محافظة الخبر و"رواسن ينبع" في محافظة ينبع قفزة نوعية في المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ كونهما يتميزان بموقعيهما الاستراتيجيين في قلب المدينة، وإطلالتهما البحرية؛ إذ يطلان على الشاطئ في المحافظتين.

وتأتي المشاريع في الخبر وينبع كأمثلة شاهدة على نجاح تجارب الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص التي تلبي الاحتياج الفعلي لأبناء الوطن، وتقدم الخيارات المناسبة، من خلال توفير الوحدات السكنية في زمن قياسي، وبدء إنشاء تلك الوحدات عبر إشراف حكومي من خلال وزارة الإسكان.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في مشروع "إطلالة البحر" في الخبر بحسب بيانات وزارة الإسكان نحو 1000 فيلا، بمساحات متنوعة تبدأ من 300 متر مربع، فيما يصل إجمالي مساحة المشروع 400 ألف متر مربع، ويعتبر أحد المشاريع النموذجية المكتملة الخدمات والبنية التحتية، كما يضم مرافق عامة، ومواقع مخصصة للقطاعات الحكومية.

وفي الجهة الغربية من المملكة، يبعد مشروع "رواسن ينبع" نحو 500 متر فقط من كورنيش المدينة، وفي أحد أحيائها المزدهرة ليوفر 656 ما بين تاون هاوس وشقق في مشروع متكامل الخدمات أيضاً، ويضم كافة المرافق الحيوية، كما يعزز الجانب الاقتصادي من خلال بناء منطقة تجارية خاصة بالمشروع كأول "بوليفارد" في محافظة ينبع.

وأوجدت شراكات وزارة الإسكان مشاريع إسكانية ضخمة بدأت ثمارها من خلال استغلال الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في ضخ آلاف الوحدات السكنية للسوق العقاري، بل إنها تكون مخصصة لفئات المستفيدين من الدعم السكني؛ حيث يمكنهم الحصول على وحدات سكنية مناسبة وبجودة عالية وأسعار لا تتجاوز الـ750 ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" توفر 1656 فيلا على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي
سبق

أثمرت شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص في إيجاد مشاريع سكنية للمستفيدين من برنامج "سكني" في مواقع استراتيجية بالمدن الرئيسة، حتى إن بعضها تجاوز خاصية الموقع إلى الإطلالة على واجهات بحرية.

ويعتبر مشروعا "إطلالة البحر" في محافظة الخبر و"رواسن ينبع" في محافظة ينبع قفزة نوعية في المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ كونهما يتميزان بموقعيهما الاستراتيجيين في قلب المدينة، وإطلالتهما البحرية؛ إذ يطلان على الشاطئ في المحافظتين.

وتأتي المشاريع في الخبر وينبع كأمثلة شاهدة على نجاح تجارب الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص التي تلبي الاحتياج الفعلي لأبناء الوطن، وتقدم الخيارات المناسبة، من خلال توفير الوحدات السكنية في زمن قياسي، وبدء إنشاء تلك الوحدات عبر إشراف حكومي من خلال وزارة الإسكان.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في مشروع "إطلالة البحر" في الخبر بحسب بيانات وزارة الإسكان نحو 1000 فيلا، بمساحات متنوعة تبدأ من 300 متر مربع، فيما يصل إجمالي مساحة المشروع 400 ألف متر مربع، ويعتبر أحد المشاريع النموذجية المكتملة الخدمات والبنية التحتية، كما يضم مرافق عامة، ومواقع مخصصة للقطاعات الحكومية.

وفي الجهة الغربية من المملكة، يبعد مشروع "رواسن ينبع" نحو 500 متر فقط من كورنيش المدينة، وفي أحد أحيائها المزدهرة ليوفر 656 ما بين تاون هاوس وشقق في مشروع متكامل الخدمات أيضاً، ويضم كافة المرافق الحيوية، كما يعزز الجانب الاقتصادي من خلال بناء منطقة تجارية خاصة بالمشروع كأول "بوليفارد" في محافظة ينبع.

وأوجدت شراكات وزارة الإسكان مشاريع إسكانية ضخمة بدأت ثمارها من خلال استغلال الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في ضخ آلاف الوحدات السكنية للسوق العقاري، بل إنها تكون مخصصة لفئات المستفيدين من الدعم السكني؛ حيث يمكنهم الحصول على وحدات سكنية مناسبة وبجودة عالية وأسعار لا تتجاوز الـ750 ألف ريال.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
05:25 PM

"الإسكان" توفر 1656 فيلا على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي

يقعان في مدينتي الخبر وينبع بالشراكة مع القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أثمرت شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص في إيجاد مشاريع سكنية للمستفيدين من برنامج "سكني" في مواقع استراتيجية بالمدن الرئيسة، حتى إن بعضها تجاوز خاصية الموقع إلى الإطلالة على واجهات بحرية.

ويعتبر مشروعا "إطلالة البحر" في محافظة الخبر و"رواسن ينبع" في محافظة ينبع قفزة نوعية في المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ كونهما يتميزان بموقعيهما الاستراتيجيين في قلب المدينة، وإطلالتهما البحرية؛ إذ يطلان على الشاطئ في المحافظتين.

وتأتي المشاريع في الخبر وينبع كأمثلة شاهدة على نجاح تجارب الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص التي تلبي الاحتياج الفعلي لأبناء الوطن، وتقدم الخيارات المناسبة، من خلال توفير الوحدات السكنية في زمن قياسي، وبدء إنشاء تلك الوحدات عبر إشراف حكومي من خلال وزارة الإسكان.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في مشروع "إطلالة البحر" في الخبر بحسب بيانات وزارة الإسكان نحو 1000 فيلا، بمساحات متنوعة تبدأ من 300 متر مربع، فيما يصل إجمالي مساحة المشروع 400 ألف متر مربع، ويعتبر أحد المشاريع النموذجية المكتملة الخدمات والبنية التحتية، كما يضم مرافق عامة، ومواقع مخصصة للقطاعات الحكومية.

وفي الجهة الغربية من المملكة، يبعد مشروع "رواسن ينبع" نحو 500 متر فقط من كورنيش المدينة، وفي أحد أحيائها المزدهرة ليوفر 656 ما بين تاون هاوس وشقق في مشروع متكامل الخدمات أيضاً، ويضم كافة المرافق الحيوية، كما يعزز الجانب الاقتصادي من خلال بناء منطقة تجارية خاصة بالمشروع كأول "بوليفارد" في محافظة ينبع.

وأوجدت شراكات وزارة الإسكان مشاريع إسكانية ضخمة بدأت ثمارها من خلال استغلال الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في ضخ آلاف الوحدات السكنية للسوق العقاري، بل إنها تكون مخصصة لفئات المستفيدين من الدعم السكني؛ حيث يمكنهم الحصول على وحدات سكنية مناسبة وبجودة عالية وأسعار لا تتجاوز الـ750 ألف ريال.

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