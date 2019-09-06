النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جائزة جازان للتفوق والإبداع تعلن فتح باب المنافسة في دورتها الـ14

"النعمي": توسعت دولياً بفرعي المجال الأدبي والفني وحماية البيئة

أعلنت جائزة جازان للتفوق والإبداع عن فتح باب المنافسة والترشيح في دورتها الرابعة عشرة للعام الحالي 1441هـ.

وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.

وأشار "النعمي" إلى أن الجائزة تحولت في الدورة السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار, حيث توسعت بفرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دولياً، مما يتيح ‏التقديم لجميع دول مجلس التعاون.

وبين أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعياً في هذا الصدد الراغبين والمهتمين بالمشاركة، للاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني http://jazanaward.sa.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جائزة جازان للتفوق والإبداع تعلن فتح باب المنافسة في دورتها الـ14
سبق

أعلنت جائزة جازان للتفوق والإبداع عن فتح باب المنافسة والترشيح في دورتها الرابعة عشرة للعام الحالي 1441هـ.

وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.

وأشار "النعمي" إلى أن الجائزة تحولت في الدورة السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار, حيث توسعت بفرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دولياً، مما يتيح ‏التقديم لجميع دول مجلس التعاون.

وبين أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعياً في هذا الصدد الراغبين والمهتمين بالمشاركة، للاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني http://jazanaward.sa.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
10:30 PM

جائزة جازان للتفوق والإبداع تعلن فتح باب المنافسة في دورتها الـ14

"النعمي": توسعت دولياً بفرعي المجال الأدبي والفني وحماية البيئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
56

أعلنت جائزة جازان للتفوق والإبداع عن فتح باب المنافسة والترشيح في دورتها الرابعة عشرة للعام الحالي 1441هـ.

وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.

وأشار "النعمي" إلى أن الجائزة تحولت في الدورة السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار, حيث توسعت بفرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دولياً، مما يتيح ‏التقديم لجميع دول مجلس التعاون.

وبين أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعياً في هذا الصدد الراغبين والمهتمين بالمشاركة، للاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني http://jazanaward.sa.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,988
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,517
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,431
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,850

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة