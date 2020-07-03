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ليبيا: تسجيل 17 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 891 والوفيات 26 وحالات التعافي 224

سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 891 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 224 حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: تسجيل 17 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 891 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 224 حالة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:56 PM

ليبيا: تسجيل 17 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 891 والوفيات 26 وحالات التعافي 224

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 891 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 224 حالة.

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