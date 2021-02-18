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أمانة الرياض: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات

6.524 جولة ميدانية حصيلة المراقبين خلال الـ24 ساعة ماضية

قالت أمانة الرياض أمس إنها تغلق منشأة وترصد 4 مخالفات كل 10 دقائق.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات.. و6.524 جولة ميدانية حصيلة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات
سبق

قالت أمانة الرياض أمس إنها تغلق منشأة وترصد 4 مخالفات كل 10 دقائق.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات.. و6.524 جولة ميدانية حصيلة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
09:43 AM

أمانة الرياض: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات

6.524 جولة ميدانية حصيلة المراقبين خلال الـ24 ساعة ماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة الرياض أمس إنها تغلق منشأة وترصد 4 مخالفات كل 10 دقائق.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: كل 10 دقائق نغلق منشأة ونرصد 4 مخالفات.. و6.524 جولة ميدانية حصيلة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية.

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