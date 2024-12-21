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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. ضباب وأتربة وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدة محافظات بمكة والمدينة وعسير وتبوك.. وتستمر حتى ظهر السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل أبها والنماص وتنومة، وتبدأ الحالة الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الموية وجدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

وكذلك أصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر وينبع، وتبدأ الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

ونبهت منطقة تبوك بأنها تشهد أيضاً أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتبدأ الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. ضباب وأتربة وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل أبها والنماص وتنومة، وتبدأ الحالة الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الموية وجدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

وكذلك أصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر وينبع، وتبدأ الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

ونبهت منطقة تبوك بأنها تشهد أيضاً أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتبدأ الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
01:35 AM

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. ضباب وأتربة وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدة محافظات بمكة والمدينة وعسير وتبوك.. وتستمر حتى ظهر السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل أبها والنماص وتنومة، وتبدأ الحالة الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الموية وجدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

وكذلك أصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر وينبع، وتبدأ الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

ونبهت منطقة تبوك بأنها تشهد أيضاً أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتبدأ الساعة الـ04.00 من فجر السبت وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من ظهر السبت.

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