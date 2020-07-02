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بوابتك إلى صيف السعودية.. هكذا بدت الأجواء ساحرة ببحيرة ينبع الصناعية

ضمن واجهات "تنفس" المعتمدة.. إضاءة ليلية رائعة وممشى ومسطحات خضراء

جاءت ينبع ضمن الوجهات المعتمدة لموسم صيف السعودية "تنفس" الذي انطلق مؤخراً ويستمر حتى 30 سبتمبر 2020؛ حيث تبرز بحيرة ينبع الصناعية كإحدى الوجهات السياحية المميزة التي يمكن للزائر قضاء وقت ممتع في جنباتها والتي نبعت فكرة إنشائها قبل ما يقارب 40 عاماً.

وكانت المتنفس الوحيد للسكان في ذلك الوقت أبان إنشاء مدينة ينبع الصناعية بداية الثمانينات الميلادية، وتعد البحيرة من أبرز الواجهات السياحية لأهالي وزوار ينبع الصناعية ومن المتنزهات الجميلة التي أضافتها الهيئة الملكية بينبع إلى مرافقها الترفيهية لخدمة سكانها وزوارها، وتضم البحيرة مسطحات خضراء وأشجار نخيل واشجار متنوعة ومناطق مخصصة للمتنزهين للجلوس على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة.

فيما تم تركيب 4 شلالات صغيرة ذات اضاءة ليليه رائعة، بالإضافة إلى ممشى ممتد حول كامل البحيرات ؛ حيث بالإمكان الاستمتاع بهواية المشي ، وتضم البحيرة 172 موقف سيارات منها 8 مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ملاعب خاصة بالأطفال.

وتم توظيف موقع البحيرة للاستفادة من طبيعتها والعناصر المحيطة به مثل الحزام الأخضر، والمسطحات الخضراء والتي تغطي كل أجزاء البحيرة والتي تمتاز أيضاً بمشابهتها للبحيرات الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار توافر التوازن البديع في جميع أجزائها وجزرها ونباتاتها، فيما تم الاستفادة من البحيرات المائية داخل البحيرة لتكون حاضنة لأنواع متعددة من الطيور المهاجرة على مدار العام، بالإضافة لتكون بيئة مناسبة لحياة الأسماك وتكاثرها.

ويتم تغذية البحيرة بالمياه باستمرار مع حمايتها من الملوثات من خلال تركيب نوافير تقوم بوظيفتين مهمتين بالتوازي ؛ حيث توفر المنظر الطبيعي الخلاب لتدفق المياه كما تستخدم للتهوية حيث تقوم بتحريك المياه باستمرار لتجنب ركود المياه وتجديدها والعمل على توفير الأكسجين الضروري للأسماك والطيور التي تعيش فيها وبين أغصان نباتاتها المتنوعة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت مؤخراً موسم صيف السعودية "تنفس"، لعشر وجهات سياحية خلال الفترة من ٢٥ يونيو وإلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، ليستمتع من خلالها كافة أفراد العائلة، وكذلك الأفراد والمجموعات، باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية الأصيلة.

موسم صيف السعودية تنفس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بوابتك إلى صيف السعودية.. هكذا بدت الأجواء ساحرة ببحيرة ينبع الصناعية
سبق

جاءت ينبع ضمن الوجهات المعتمدة لموسم صيف السعودية "تنفس" الذي انطلق مؤخراً ويستمر حتى 30 سبتمبر 2020؛ حيث تبرز بحيرة ينبع الصناعية كإحدى الوجهات السياحية المميزة التي يمكن للزائر قضاء وقت ممتع في جنباتها والتي نبعت فكرة إنشائها قبل ما يقارب 40 عاماً.

وكانت المتنفس الوحيد للسكان في ذلك الوقت أبان إنشاء مدينة ينبع الصناعية بداية الثمانينات الميلادية، وتعد البحيرة من أبرز الواجهات السياحية لأهالي وزوار ينبع الصناعية ومن المتنزهات الجميلة التي أضافتها الهيئة الملكية بينبع إلى مرافقها الترفيهية لخدمة سكانها وزوارها، وتضم البحيرة مسطحات خضراء وأشجار نخيل واشجار متنوعة ومناطق مخصصة للمتنزهين للجلوس على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة.

فيما تم تركيب 4 شلالات صغيرة ذات اضاءة ليليه رائعة، بالإضافة إلى ممشى ممتد حول كامل البحيرات ؛ حيث بالإمكان الاستمتاع بهواية المشي ، وتضم البحيرة 172 موقف سيارات منها 8 مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ملاعب خاصة بالأطفال.

وتم توظيف موقع البحيرة للاستفادة من طبيعتها والعناصر المحيطة به مثل الحزام الأخضر، والمسطحات الخضراء والتي تغطي كل أجزاء البحيرة والتي تمتاز أيضاً بمشابهتها للبحيرات الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار توافر التوازن البديع في جميع أجزائها وجزرها ونباتاتها، فيما تم الاستفادة من البحيرات المائية داخل البحيرة لتكون حاضنة لأنواع متعددة من الطيور المهاجرة على مدار العام، بالإضافة لتكون بيئة مناسبة لحياة الأسماك وتكاثرها.

ويتم تغذية البحيرة بالمياه باستمرار مع حمايتها من الملوثات من خلال تركيب نوافير تقوم بوظيفتين مهمتين بالتوازي ؛ حيث توفر المنظر الطبيعي الخلاب لتدفق المياه كما تستخدم للتهوية حيث تقوم بتحريك المياه باستمرار لتجنب ركود المياه وتجديدها والعمل على توفير الأكسجين الضروري للأسماك والطيور التي تعيش فيها وبين أغصان نباتاتها المتنوعة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت مؤخراً موسم صيف السعودية "تنفس"، لعشر وجهات سياحية خلال الفترة من ٢٥ يونيو وإلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، ليستمتع من خلالها كافة أفراد العائلة، وكذلك الأفراد والمجموعات، باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية الأصيلة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:14 PM

بوابتك إلى صيف السعودية.. هكذا بدت الأجواء ساحرة ببحيرة ينبع الصناعية

ضمن واجهات "تنفس" المعتمدة.. إضاءة ليلية رائعة وممشى ومسطحات خضراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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جاءت ينبع ضمن الوجهات المعتمدة لموسم صيف السعودية "تنفس" الذي انطلق مؤخراً ويستمر حتى 30 سبتمبر 2020؛ حيث تبرز بحيرة ينبع الصناعية كإحدى الوجهات السياحية المميزة التي يمكن للزائر قضاء وقت ممتع في جنباتها والتي نبعت فكرة إنشائها قبل ما يقارب 40 عاماً.

وكانت المتنفس الوحيد للسكان في ذلك الوقت أبان إنشاء مدينة ينبع الصناعية بداية الثمانينات الميلادية، وتعد البحيرة من أبرز الواجهات السياحية لأهالي وزوار ينبع الصناعية ومن المتنزهات الجميلة التي أضافتها الهيئة الملكية بينبع إلى مرافقها الترفيهية لخدمة سكانها وزوارها، وتضم البحيرة مسطحات خضراء وأشجار نخيل واشجار متنوعة ومناطق مخصصة للمتنزهين للجلوس على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة.

فيما تم تركيب 4 شلالات صغيرة ذات اضاءة ليليه رائعة، بالإضافة إلى ممشى ممتد حول كامل البحيرات ؛ حيث بالإمكان الاستمتاع بهواية المشي ، وتضم البحيرة 172 موقف سيارات منها 8 مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ملاعب خاصة بالأطفال.

وتم توظيف موقع البحيرة للاستفادة من طبيعتها والعناصر المحيطة به مثل الحزام الأخضر، والمسطحات الخضراء والتي تغطي كل أجزاء البحيرة والتي تمتاز أيضاً بمشابهتها للبحيرات الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار توافر التوازن البديع في جميع أجزائها وجزرها ونباتاتها، فيما تم الاستفادة من البحيرات المائية داخل البحيرة لتكون حاضنة لأنواع متعددة من الطيور المهاجرة على مدار العام، بالإضافة لتكون بيئة مناسبة لحياة الأسماك وتكاثرها.

ويتم تغذية البحيرة بالمياه باستمرار مع حمايتها من الملوثات من خلال تركيب نوافير تقوم بوظيفتين مهمتين بالتوازي ؛ حيث توفر المنظر الطبيعي الخلاب لتدفق المياه كما تستخدم للتهوية حيث تقوم بتحريك المياه باستمرار لتجنب ركود المياه وتجديدها والعمل على توفير الأكسجين الضروري للأسماك والطيور التي تعيش فيها وبين أغصان نباتاتها المتنوعة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت مؤخراً موسم صيف السعودية "تنفس"، لعشر وجهات سياحية خلال الفترة من ٢٥ يونيو وإلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، ليستمتع من خلالها كافة أفراد العائلة، وكذلك الأفراد والمجموعات، باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية الأصيلة.

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