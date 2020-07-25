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في السابع من أكتوبر المقبل.. إسبانيا والبرتغال وجهاً لوجه

يواجه المنتخب الإسباني لكرة القدم نظيره البرتغالي ودياً، في السابع من أكتوبر المقبل؛ استعداداً لمنافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بحسب صحيفة "ماركا" السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الخامس من يونيو الماضي استعداداً ليورو 2020 لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيل المباراة ونقل البطولة القارية للعام المقبل.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي حيث يستهل الماتادور مشواره بمواجهة الماكينات الألمانية في الثالث من سبتمبر المقبل.

ويلعب المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول بجوار فرنسا والسويد وكرواتيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في السابع من أكتوبر المقبل.. إسبانيا والبرتغال وجهاً لوجه
سبق

يواجه المنتخب الإسباني لكرة القدم نظيره البرتغالي ودياً، في السابع من أكتوبر المقبل؛ استعداداً لمنافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بحسب صحيفة "ماركا" السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الخامس من يونيو الماضي استعداداً ليورو 2020 لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيل المباراة ونقل البطولة القارية للعام المقبل.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي حيث يستهل الماتادور مشواره بمواجهة الماكينات الألمانية في الثالث من سبتمبر المقبل.

ويلعب المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول بجوار فرنسا والسويد وكرواتيا.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
07:43 PM

في السابع من أكتوبر المقبل.. إسبانيا والبرتغال وجهاً لوجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المنتخب الإسباني لكرة القدم نظيره البرتغالي ودياً، في السابع من أكتوبر المقبل؛ استعداداً لمنافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بحسب صحيفة "ماركا" السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الخامس من يونيو الماضي استعداداً ليورو 2020 لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيل المباراة ونقل البطولة القارية للعام المقبل.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي حيث يستهل الماتادور مشواره بمواجهة الماكينات الألمانية في الثالث من سبتمبر المقبل.

ويلعب المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول بجوار فرنسا والسويد وكرواتيا.

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