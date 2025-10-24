كشف باحثون من كلية الطب بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول بكوريا الجنوبية من خلال دراسة بيانات 13391 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 سنة في الأعوام من 2013 إلى 2017 أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف فرص الإصابة بالصلع لدى الرجال. وأظهرت الدراسة التي شملت عدد ساعات العمل مع مراعاة العمر والحالة الاجتماعية والتعليم ودخل الأسرة الشهري والتدخين أن الرجال الذين عملوا أكثر من 52 ساعة في الأسبوع، فقدوا شعرهم بسرعة، ضعف أولئك الذين أمضوا أقل من 40 ساعة في المكتب. ويؤكد الباحثون بحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة ديلي ميل أنه من المحتمل أن يكون الإجهاد الناتج عن الكثير من العمل وعدم الحصول على قسط من الراحة، هو السبب الرئيسي في مضاعفة فرص الإصابة بالصلع. ونوهت الدراسة إلى تأثير ساعات العمل الطويلة على تساقط الشعر إذ يمكن للتغيرات في مستويات الهرمونات التي تحدث أثناء الإجهاد أن تسبب أضراراً في مناطق عديدة من الجسم، وعندما تتكون هذه الهرمونات الإضافية، فإنها تمنع أنماط نمو من بصيلات الشعر على فروة الرأس.

شعر الرجل في مهب الريح.. ساعات العمل الطويلة تصيبه بالصلع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-23 كشف باحثون من كلية الطب بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول بكوريا الجنوبية من خلال دراسة بيانات 13391 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 سنة في الأعوام من 2013 إلى 2017 أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف فرص الإصابة بالصلع لدى الرجال.

وأظهرت الدراسة التي شملت عدد ساعات العمل مع مراعاة العمر والحالة الاجتماعية والتعليم ودخل الأسرة الشهري والتدخين أن الرجال الذين عملوا أكثر من 52 ساعة في الأسبوع، فقدوا شعرهم بسرعة، ضعف أولئك الذين أمضوا أقل من 40 ساعة في المكتب.

ويؤكد الباحثون بحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة ديلي ميل أنه من المحتمل أن يكون الإجهاد الناتج عن الكثير من العمل وعدم الحصول على قسط من الراحة، هو السبب الرئيسي في مضاعفة فرص الإصابة بالصلع.

ونوهت الدراسة إلى تأثير ساعات العمل الطويلة على تساقط الشعر إذ يمكن للتغيرات في مستويات الهرمونات التي تحدث أثناء الإجهاد أن تسبب أضراراً في مناطق عديدة من الجسم، وعندما تتكون هذه الهرمونات الإضافية، فإنها تمنع أنماط نمو من بصيلات الشعر على فروة الرأس.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 07:59 PM

شعر الرجل في مهب الريح.. ساعات العمل الطويلة تصيبه بالصلع بعد دراسة على أكثر من 13 ألف شخص تبين أن الإجهاد سبب المشكلة





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كشف باحثون من كلية الطب بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول بكوريا الجنوبية من خلال دراسة بيانات 13391 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 سنة في الأعوام من 2013 إلى 2017 أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف فرص الإصابة بالصلع لدى الرجال.

وأظهرت الدراسة التي شملت عدد ساعات العمل مع مراعاة العمر والحالة الاجتماعية والتعليم ودخل الأسرة الشهري والتدخين أن الرجال الذين عملوا أكثر من 52 ساعة في الأسبوع، فقدوا شعرهم بسرعة، ضعف أولئك الذين أمضوا أقل من 40 ساعة في المكتب.

ويؤكد الباحثون بحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة ديلي ميل أنه من المحتمل أن يكون الإجهاد الناتج عن الكثير من العمل وعدم الحصول على قسط من الراحة، هو السبب الرئيسي في مضاعفة فرص الإصابة بالصلع.

ونوهت الدراسة إلى تأثير ساعات العمل الطويلة على تساقط الشعر إذ يمكن للتغيرات في مستويات الهرمونات التي تحدث أثناء الإجهاد أن تسبب أضراراً في مناطق عديدة من الجسم، وعندما تتكون هذه الهرمونات الإضافية، فإنها تمنع أنماط نمو من بصيلات الشعر على فروة الرأس.