تمديد تكليف "الجميل" مديراً لتعليم حوطة بني تميم والحريق

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ ، اليوم الاثنين ، قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن جميل حتى 21 / 4 / 1444هـ.

فيما ثمّن "الجميل" لوزير التعليم والمسؤولين بالوزارة هذه الثقة الكريمة، متمنياً أن يسهم مع زملائه منسوبي التعليم في رفع مستوى التعليم، والتوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة وتقديم ما يخدم الدين، ثم المليك والوطن.