الجامعة العربية: معالجة لبنان لأزمة تصريحات وزير الإعلام أدت لتفاقم الأزمة

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها جراء تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وأشارت في بيان صحافي أن معالجة لبنان لأزمة تصريحات وزير الإعلام أدت لتفاقم الأزمة، لافتة إلى أن هناك أطرافًا لديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان بالدول العربية.
أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها جراء تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وأشارت في بيان صحافي أن معالجة لبنان لأزمة تصريحات وزير الإعلام أدت لتفاقم الأزمة، لافتة إلى أن هناك أطرافًا لديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان بالدول العربية.
أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها جراء تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وأشارت في بيان صحافي أن معالجة لبنان لأزمة تصريحات وزير الإعلام أدت لتفاقم الأزمة، لافتة إلى أن هناك أطرافًا لديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان بالدول العربية.
أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها جراء تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وأشارت في بيان صحافي أن معالجة لبنان لأزمة تصريحات وزير الإعلام أدت لتفاقم الأزمة، لافتة إلى أن هناك أطرافًا لديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان بالدول العربية.