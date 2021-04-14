النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة بيشة" تنفذ جولات وقائية على مساكن العمالة الوافدة

ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة جولة ومسحًا ميدانيًا صحيًا ووقائيًا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة: الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة.

وأضاف: يأتي هذا الإجراء للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم .

وأجري الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، مع تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم توزيع كتيبات بجميع اللغات إضافة إلى اللغة العربية .

وشددت "صحة بيشة" على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.

مديرية الشؤون الصحية محافظة بيشة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة بيشة" تنفذ جولات وقائية على مساكن العمالة الوافدة
سبق

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة جولة ومسحًا ميدانيًا صحيًا ووقائيًا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة: الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة.

وأضاف: يأتي هذا الإجراء للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم .

وأجري الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، مع تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم توزيع كتيبات بجميع اللغات إضافة إلى اللغة العربية .

وشددت "صحة بيشة" على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:57 PM

"صحة بيشة" تنفذ جولات وقائية على مساكن العمالة الوافدة

ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
0
180

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة جولة ومسحًا ميدانيًا صحيًا ووقائيًا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة: الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة.

وأضاف: يأتي هذا الإجراء للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم .

وأجري الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، مع تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم توزيع كتيبات بجميع اللغات إضافة إلى اللغة العربية .

وشددت "صحة بيشة" على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,475
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,047
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة