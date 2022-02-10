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توقيع 3 عقود استثمارية لمشاريع تطويرية بالدمام

لتطوير المرافق الخدمية ضمن بيئة استثمارية فعّالة

وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم، مع ممثلي ثلاث شركات وطنية عقود استثمارية في مدينة الدمام، لإنشاء عدد من المشاريع والمرافق الخدمية، تصل إيراداتها إلى أكثر من 38,000,000 ريال، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة المهندس حمدان العرادي، وذلك ضمن المعايير المتفق عليها بالتنسيق مع الوكالات والبلديات المعنية بالأمانة.

وتشمل هذه المشاريع عقد استثمار وتطوير أرض فضاء لإنشاء مجمع خدمات سيارات متكامل بمساحة 21.357 متراً مربعاً بضاحية الملك فهد بالدمام، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة قطع أراضي فضاء لإقامة إسكان جماعي للأفراد متكامل الخدمات بغرب مدينة الدمام على مساحة 9000 متر مربع، واستثمار أراضي فضاء بغرب مدينة الدمام على مساحه 9000 متر مربع لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع سكني جماعي للأفراد متكامل الخدمات.

وتأتي هذه العقود التي تمتد لـ 25 عاماً ضمن العقود الاستثمارية والتطويرية التي يتم تنفيذها بالمنطقة حرصًا من الأمانة ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات على تقديم الفرص الاستثمارية التي تسهم في توفير المرافق الخدمية المميزة ضمن بيئة استثمارية فعّالة وتطوير الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية.

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع 3 عقود استثمارية لمشاريع تطويرية بالدمام
سبق

وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم، مع ممثلي ثلاث شركات وطنية عقود استثمارية في مدينة الدمام، لإنشاء عدد من المشاريع والمرافق الخدمية، تصل إيراداتها إلى أكثر من 38,000,000 ريال، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة المهندس حمدان العرادي، وذلك ضمن المعايير المتفق عليها بالتنسيق مع الوكالات والبلديات المعنية بالأمانة.

وتشمل هذه المشاريع عقد استثمار وتطوير أرض فضاء لإنشاء مجمع خدمات سيارات متكامل بمساحة 21.357 متراً مربعاً بضاحية الملك فهد بالدمام، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة قطع أراضي فضاء لإقامة إسكان جماعي للأفراد متكامل الخدمات بغرب مدينة الدمام على مساحة 9000 متر مربع، واستثمار أراضي فضاء بغرب مدينة الدمام على مساحه 9000 متر مربع لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع سكني جماعي للأفراد متكامل الخدمات.

وتأتي هذه العقود التي تمتد لـ 25 عاماً ضمن العقود الاستثمارية والتطويرية التي يتم تنفيذها بالمنطقة حرصًا من الأمانة ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات على تقديم الفرص الاستثمارية التي تسهم في توفير المرافق الخدمية المميزة ضمن بيئة استثمارية فعّالة وتطوير الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:58 PM

توقيع 3 عقود استثمارية لمشاريع تطويرية بالدمام

لتطوير المرافق الخدمية ضمن بيئة استثمارية فعّالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم، مع ممثلي ثلاث شركات وطنية عقود استثمارية في مدينة الدمام، لإنشاء عدد من المشاريع والمرافق الخدمية، تصل إيراداتها إلى أكثر من 38,000,000 ريال، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة المهندس حمدان العرادي، وذلك ضمن المعايير المتفق عليها بالتنسيق مع الوكالات والبلديات المعنية بالأمانة.

وتشمل هذه المشاريع عقد استثمار وتطوير أرض فضاء لإنشاء مجمع خدمات سيارات متكامل بمساحة 21.357 متراً مربعاً بضاحية الملك فهد بالدمام، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة قطع أراضي فضاء لإقامة إسكان جماعي للأفراد متكامل الخدمات بغرب مدينة الدمام على مساحة 9000 متر مربع، واستثمار أراضي فضاء بغرب مدينة الدمام على مساحه 9000 متر مربع لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع سكني جماعي للأفراد متكامل الخدمات.

وتأتي هذه العقود التي تمتد لـ 25 عاماً ضمن العقود الاستثمارية والتطويرية التي يتم تنفيذها بالمنطقة حرصًا من الأمانة ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات على تقديم الفرص الاستثمارية التي تسهم في توفير المرافق الخدمية المميزة ضمن بيئة استثمارية فعّالة وتطوير الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية.

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