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سيف الملك وشلفا ولي العهد يشعلان مسابقات الجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستعرض 20 منقية أمام لجان التحكيم في فئة جمل

يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام بالصياهد 120 كيلو مترًا شرق الرياض، اليوم الاثنين منعطفًا مهمًّا بانطلاقة مسابقات "الجمل"؛ حيث تستعرض 20 منقية أمام لجان التحكيم في فئة جمل (30 شلفا ولي العهد- 50 سيف الملك) لون الشقح.

ويُنتظر أن تشهد مسابقتا (30 و50) تنافسًا مثيرًا في جميع الفئات؛ وذلك بعد المسميات الجديدة الغالية التي استحدثها نادي الإبل على جوائز المهرجان، التي تُعد تشريفًا لهذا المهرجان الكبير ووسامًا على صدور أهل الإبل.

وفيما يلي أسماء الملاك المشاركين في لون الشقح:

أسماء المشاركين في "30 شلفا ولي العهد"

1- جدعان مسلم جدعان بن شويه

2- محمد محماس القريشي السبيعي

3- محمد نايف وليد بن شويه

4- سيف عبدالله سيف الشلوي

5- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري

6- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري

7- فيصل غزاي العتيبي

8- محمد فهد محمد الدوسري

أسماء المشاركين في "50 سيف الملك"

1- هاني محمد سليم السليم

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

4- متعب حزام شبيب آل حثلين

5- سيف عبدالله سيف الشلوي

6- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري

7- حشيفان مناحي محمد البقمي

8- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي

9- فايع ناصر محمد المحياني

10- بجاد نجر عبدالله العصيمي

11- حامد بشير ملاعب العنزي

12- غازي عامر عايض العتيبي

إلى ذلك تم الإعلان عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك- حمر)، وفي فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد- حمر) التي ستعرض غدًا الثلاثاء، كالتالي:

قائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد- حمر)

1- منصور بندر بن شعلان العتيبي

2- الكويتي محمد فلاح خصيوي العتيبي

3- فرج فخري عوض الفريدي

4- الكويتي مفرح عبدالله مفرح الرشيدي

5- الكويتي حزام راشد خصيوي العتيبي

6- هادي ناصر هادي الفصلا الهاجري

7- مشعل طيب محمد العميري

8- خليفة محمد حمود العتيبي

9- محمد ميسفر مفلح الصواط

10- محمد عبدالله محمد الحميدان

11- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي

12- عيد محمد فالح السحمة

قائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك- حمر)

1- سلطان محمد فراج السبيعي

2- عايض رفعان عايض القحطاني

3- فهد مشعان صالح العتيبي

4- مرزوق تركي عزاي المريبض

5- ماجد ناصر غنيم بن شويه

6- الكويتي شلبويح سطام شلبويح المطيري

7- محمد مسيفر مفلح الصواط

8- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي

9- عبدالله محمد غازي العصيمي

10- طاحس صالح فلاج العضياني

11- الكويتي عبدالله مطلق عيد البغيلي الرشيدي

مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل الصياهد مسابقات الجمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سيف الملك وشلفا ولي العهد يشعلان مسابقات الجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام بالصياهد 120 كيلو مترًا شرق الرياض، اليوم الاثنين منعطفًا مهمًّا بانطلاقة مسابقات "الجمل"؛ حيث تستعرض 20 منقية أمام لجان التحكيم في فئة جمل (30 شلفا ولي العهد- 50 سيف الملك) لون الشقح.

ويُنتظر أن تشهد مسابقتا (30 و50) تنافسًا مثيرًا في جميع الفئات؛ وذلك بعد المسميات الجديدة الغالية التي استحدثها نادي الإبل على جوائز المهرجان، التي تُعد تشريفًا لهذا المهرجان الكبير ووسامًا على صدور أهل الإبل.

وفيما يلي أسماء الملاك المشاركين في لون الشقح:

أسماء المشاركين في "30 شلفا ولي العهد"

1- جدعان مسلم جدعان بن شويه

2- محمد محماس القريشي السبيعي

3- محمد نايف وليد بن شويه

4- سيف عبدالله سيف الشلوي

5- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري

6- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري

7- فيصل غزاي العتيبي

8- محمد فهد محمد الدوسري

أسماء المشاركين في "50 سيف الملك"

1- هاني محمد سليم السليم

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

4- متعب حزام شبيب آل حثلين

5- سيف عبدالله سيف الشلوي

6- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري

7- حشيفان مناحي محمد البقمي

8- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي

9- فايع ناصر محمد المحياني

10- بجاد نجر عبدالله العصيمي

11- حامد بشير ملاعب العنزي

12- غازي عامر عايض العتيبي

إلى ذلك تم الإعلان عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك- حمر)، وفي فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد- حمر) التي ستعرض غدًا الثلاثاء، كالتالي:

قائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد- حمر)

1- منصور بندر بن شعلان العتيبي

2- الكويتي محمد فلاح خصيوي العتيبي

3- فرج فخري عوض الفريدي

4- الكويتي مفرح عبدالله مفرح الرشيدي

5- الكويتي حزام راشد خصيوي العتيبي

6- هادي ناصر هادي الفصلا الهاجري

7- مشعل طيب محمد العميري

8- خليفة محمد حمود العتيبي

9- محمد ميسفر مفلح الصواط

10- محمد عبدالله محمد الحميدان

11- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي

12- عيد محمد فالح السحمة

قائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك- حمر)

1- سلطان محمد فراج السبيعي

2- عايض رفعان عايض القحطاني

3- فهد مشعان صالح العتيبي

4- مرزوق تركي عزاي المريبض

5- ماجد ناصر غنيم بن شويه

6- الكويتي شلبويح سطام شلبويح المطيري

7- محمد مسيفر مفلح الصواط

8- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي

9- عبدالله محمد غازي العصيمي

10- طاحس صالح فلاج العضياني

11- الكويتي عبدالله مطلق عيد البغيلي الرشيدي

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:32 AM

سيف الملك وشلفا ولي العهد يشعلان مسابقات الجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستعرض 20 منقية أمام لجان التحكيم في فئة جمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام بالصياهد 120 كيلو مترًا شرق الرياض، اليوم الاثنين منعطفًا مهمًّا بانطلاقة مسابقات "الجمل"؛ حيث تستعرض 20 منقية أمام لجان التحكيم في فئة جمل (30 شلفا ولي العهد- 50 سيف الملك) لون الشقح.

ويُنتظر أن تشهد مسابقتا (30 و50) تنافسًا مثيرًا في جميع الفئات؛ وذلك بعد المسميات الجديدة الغالية التي استحدثها نادي الإبل على جوائز المهرجان، التي تُعد تشريفًا لهذا المهرجان الكبير ووسامًا على صدور أهل الإبل.

وفيما يلي أسماء الملاك المشاركين في لون الشقح:

أسماء المشاركين في "30 شلفا ولي العهد"

1- جدعان مسلم جدعان بن شويه

2- محمد محماس القريشي السبيعي

3- محمد نايف وليد بن شويه

4- سيف عبدالله سيف الشلوي

5- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري

6- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري

7- فيصل غزاي العتيبي

8- محمد فهد محمد الدوسري

أسماء المشاركين في "50 سيف الملك"

1- هاني محمد سليم السليم

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

4- متعب حزام شبيب آل حثلين

5- سيف عبدالله سيف الشلوي

6- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري

7- حشيفان مناحي محمد البقمي

8- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي

9- فايع ناصر محمد المحياني

10- بجاد نجر عبدالله العصيمي

11- حامد بشير ملاعب العنزي

12- غازي عامر عايض العتيبي

إلى ذلك تم الإعلان عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك- حمر)، وفي فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد- حمر) التي ستعرض غدًا الثلاثاء، كالتالي:

قائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد- حمر)

1- منصور بندر بن شعلان العتيبي

2- الكويتي محمد فلاح خصيوي العتيبي

3- فرج فخري عوض الفريدي

4- الكويتي مفرح عبدالله مفرح الرشيدي

5- الكويتي حزام راشد خصيوي العتيبي

6- هادي ناصر هادي الفصلا الهاجري

7- مشعل طيب محمد العميري

8- خليفة محمد حمود العتيبي

9- محمد ميسفر مفلح الصواط

10- محمد عبدالله محمد الحميدان

11- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي

12- عيد محمد فالح السحمة

قائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك- حمر)

1- سلطان محمد فراج السبيعي

2- عايض رفعان عايض القحطاني

3- فهد مشعان صالح العتيبي

4- مرزوق تركي عزاي المريبض

5- ماجد ناصر غنيم بن شويه

6- الكويتي شلبويح سطام شلبويح المطيري

7- محمد مسيفر مفلح الصواط

8- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي

9- عبدالله محمد غازي العصيمي

10- طاحس صالح فلاج العضياني

11- الكويتي عبدالله مطلق عيد البغيلي الرشيدي

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