"تقويم التعليم" تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية"
استمراراً لجهود "الهيئة" المبذولة لتقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" الاختبار الورقي.
وأشارت "الهيئة"، إلى أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة في سياق تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات رغم الإجراءات الاحترازية الحالية.
وأوضحت أنه للاستفسار عن النتيجة يُرجى زيارة الرابط: https://t.co/UBKbMC0tUj?amp=1.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
"تقويم التعليم" تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-18
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" الاختبار الورقي.
وأشارت "الهيئة"، إلى أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة في سياق تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات رغم الإجراءات الاحترازية الحالية.
وأوضحت أنه للاستفسار عن النتيجة يُرجى زيارة الرابط: https://t.co/UBKbMC0tUj?amp=1.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:14 PM
"تقويم التعليم" تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية"
استمراراً لجهود "الهيئة" المبذولة لتقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" الاختبار الورقي.
وأشارت "الهيئة"، إلى أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة في سياق تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات رغم الإجراءات الاحترازية الحالية.
وأوضحت أنه للاستفسار عن النتيجة يُرجى زيارة الرابط: https://t.co/UBKbMC0tUj?amp=1.