بـ 3 منصات .. "هيئة الترفيه" تدشن بوابتها الجديدة لخدمة القطاع بالمملكة

تضمنت المرافق الترفيهية والتراخيص وتسجيل الموردين لتنظيم النشاط

دشّنت الهيئة العامة للترفيه "بوابة الترفيه"التي تتضمن ثلاث منصات تخدم قطاع الترفيه في المملكة وتضم المرافق الترفيهية، والتراخيص، وتسجيل الموردين، وذلك سعيًا منها للحصول على خدمات ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الترفيه أن الهدف من مشروع "بوابة الترفيه" تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والقيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق معايير قياس الأداء وأتمتة جميع الخدمات المتعلقة بالتراخيص والعمليات الداخلية المصاحبة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع المرافق الترفيهية المهيأة بالمملكة لتسهيل الاستثمار في القطاع الترفيهي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للموردين في قطاع الترفيه مع تقييم المستفيدين لخدماتهم وذلك لرفع جودة الخيارات الترفيهية.

وبيّنت الهيئة أن منصة الموردين تتيح التسجيل لمقدمي الخدمات المساندة لقطاع الترفيه في المملكة مثل: إدارة الحشود، مزودي التذاكر، ومقدمي الخدمات المساندة لتجهيز وإقامة الأنشطة الترفيهية، وغيرها من المجالات ذات العلاقة، كما تمكّن المنصة جميع المشتركين فيها من البحث بطريقة تفاعلية.

وأفادت الهيئة بأن منصة المرافق الترفيهية تتيح المرافق التي تناسب إقامة أنشطة ترفيهية، وتمكّن المنصة الزوّار من خدمة البحث المخصص إلى جانب إتاحة الفرصة أمام جميع المشتركين فيها لعرض بياناتهم ليتمكن منظم النشاط من التواصل معهم والاستفادة من خدماتهم.

وأشارت إلى أن منصة التراخيص تتيح نسخة مطوّرة من نظام التراخيص تمنح مشتركيها ميزة تسجيل بياناتهم وحفظها، ما يسهّل عليهم عملية تقديم طلباتهم في كل مرة، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات والتفاعل من خلال المنصة وطباعة التراخيص عند إصدارها.