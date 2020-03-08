"رئيسان وحفلان لتنصيبهما".. هل تدخل أفغانستان في أزمة صراع على السلطة؟

وساطة أمريكية للوصول إلى حل قبل الغد

ذكر المتحدث باسم عبد الله عبد الله، الخصم اللدود للرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني، أنه وجّه دعوات لحضور مراسم أداء اليمين غدًا (الاثنين).

ونسبت "رويترز" إلى فريدون خوازون المتحدث باسم عبد الله، قوله: "أرسلنا الدعوة إلى جميع المنظمات الوطنية والدولية وجرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة"، في إشارة إلى الدعوات لحضور حفل التنصيب المقرر إجراؤه في كابول صباح غدٍ في الوقت المحدد ذاته لحفل تنصيب "غني".

من جهة أخرى، أفاد دبلوماسي أُبلغت سفارة بلاده في كابول بأنها ستتلقى دعوة لحضور حفل تنصيب "عبد الله" بأن الدبلوماسيين من مختلف البلدان يتواصلون حاليًا مع بعضهم بعضًا، عبر الهاتف والرسائل، لمعرفة خطط بلادهم للتعامل مع هذا الموقف.

وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد يجري محادثات مع الجانبين لمحاولة التوسط لحل قبل حلول الغد.

ويعرض المأزق السياسي والتهديد بتشكيل حكومة موازية عملية السلام الوليدة في البلاد للخطر، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة دفع الحكومة الأفغانية، نحو إجراء محادثات مع "طالبان"، ما قد يدخل البلاد في صراع على السلطة.

وأعلنت لجنة الانتخابات في فبراير الماضي، فوز غني بالانتخابات الرئاسية، التي جرت في سبتمبر الماضي، لكن "عبد الله" أعلن أنه وحلفاءه فازوا في الانتخابات وأصر على أنه سيشكل حكومة.