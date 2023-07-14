النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

أعلى رقم تعافٍ.. 7718 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمملكة

تسجيل 40 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2283 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 7718 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء.

وكشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 237803 حالة، كما تم تسجيل 7718 حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 177560 حالة.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أعلى رقم تعافٍ.. 7718 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمملكة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 7718 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء.

وكشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 237803 حالة، كما تم تسجيل 7718 حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 177560 حالة.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:33 PM

أعلى رقم تعافٍ.. 7718 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمملكة

تسجيل 40 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2283 حالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,151

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 7718 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء.

وكشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 237803 حالة، كما تم تسجيل 7718 حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 177560 حالة.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,793
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,839
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة