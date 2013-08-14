بتوجيه (المونس).. نقطة صحية تطمئن على صحة الحجاج في مخيم توديعي على طريق الرياض

بدأت (النقطة الصحية) أعمالها، التي وجَّه بإقامتها صالح بن سعد المونس، مدير الشؤون الصحية بالطائف، في مخيم توديع الحجاج بمركز رضوان على طريق الطائف - الرياض.

النقطة التابعة لمركز صحي رضوان التابع لمستشفى المويه العام تقدِّم خدمات صحية متنوعة للحجاج أثناء عبورهم على طريق الطائف - الرياض، وتشتمل على إجراء الفحوصات، وتقديم الأدوية اللازمة، والاطمئنان على صحة ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم.