فيديو.. ظن النسر أن صيده سهل وما فعله الأرنب لم يخطر ببالٍ

بضعة سنتيمترات وست ثوان فقط حسمت كل شيء

هناك لحظات تفكير وسرعة تصرف، تُساوي حياةً بالكامل، كما حدث بين هذا الأرنب البري ونسر ضخم كان يظن أنه أمام صيد سهل وثمين، حتى جاءت لحظة المواجهة.

وتحت عنوان "قفزة الحياة"، بث موقع "إيتم فيكس" للفيديو، لحظة المواجهة التي استمرت ست ثوان فقط بين الأرنب والطائر الجارح.

ويبدأ الفيديو بالأرنب وهو يجري بقوة نحو النسر، ثم نشاهد النسر وهو يهبط متوجهًا نحو الأرنب، وحين أصبح الاثنان وجهًا لوجه وليس بينهما سوى سنتيمترات، قفز الأرنب بقوة إلى أعلى حتى طار في الهواء تاركًا النسر على الأرض، متحسرًا على الصيد الهارب.

ولم يكشف الموقع متى وأين حدثت المواجهة، ولا ما حدث بعد المناورة بين الحيوانين؛ لكن تظل هذه "قفزة الحياة".