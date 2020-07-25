احتفل الشاب جميل بن فهد سيبان السلمي، أحد منسوبي وزارة الداخلية، بزفافه على ابنة الشيخ عبدالجبار قايد، بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال، وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
"السلمي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل الشاب جميل بن فهد سيبان السلمي، أحد منسوبي وزارة الداخلية، بزفافه على ابنة الشيخ عبدالجبار قايد، بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال، وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
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"السلمي" يحتفل بزواجه في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-25
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
11:32 AM
"السلمي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل الشاب جميل بن فهد سيبان السلمي، أحد منسوبي وزارة الداخلية، بزفافه على ابنة الشيخ عبدالجبار قايد، بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال، وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
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