"السلمي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الشاب جميل بن فهد سيبان السلمي، أحد منسوبي وزارة الداخلية، بزفافه على ابنة الشيخ عبدالجبار قايد، بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال، وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".