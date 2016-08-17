دعا المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ القطاعات الكشفية المُختلفة بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة، إلى الاحتفاء بأبنائها الكشّافة والجوّالة الذين شاركوا في إنجاح موسم الحج 1440هـ. وأكد "الفهد" أهمية التحفيز والتشجيع لمن هم في مثل هذا المرحلة السنية، والذين أدَّوا عملهم التطوعي على أكمل وجه، مُشيرًا إلى أن الحافز الأول والأهم بالنسبة لهم هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة الوطن هذه الخدمات التي سخر لها أفضل الإمكانيات وجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن. وثمّن المشرف العام على المعسكرات مبادرة تعليم تبوك باستقبال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، واستقبال مدير عام تعليم الشرقية ومساعده للشؤون التعليمية للكشافة في مطار الملك فهد بالدمام. كما ثمّن للخطوط السعودية ترحيبها بكشّافة وقادة تعليم الشرقية، وشكرها لهم على ما قدموا أثناء موسم الحج، وذلك خلال الرحلة التي أقلّتهم يوم أمس لمطار الملك فهد. يشار إلى أن الجمعية تشرف على جميع القطاعات الكشفية بالمملكة؛ ومن أهمها: وزارة التعليم العام والجامعي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للرياضة.

مشرف معسكرات الخدمة يدعو إلى تحفيز وتكريم المشاركين بالحج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-17 دعا المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ القطاعات الكشفية المُختلفة بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة، إلى الاحتفاء بأبنائها الكشّافة والجوّالة الذين شاركوا في إنجاح موسم الحج 1440هـ.



وأكد "الفهد" أهمية التحفيز والتشجيع لمن هم في مثل هذا المرحلة السنية، والذين أدَّوا عملهم التطوعي على أكمل وجه، مُشيرًا إلى أن الحافز الأول والأهم بالنسبة لهم هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة الوطن هذه الخدمات التي سخر لها أفضل الإمكانيات وجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن.



وثمّن المشرف العام على المعسكرات مبادرة تعليم تبوك باستقبال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، واستقبال مدير عام تعليم الشرقية ومساعده للشؤون التعليمية للكشافة في مطار الملك فهد بالدمام.



كما ثمّن للخطوط السعودية ترحيبها بكشّافة وقادة تعليم الشرقية، وشكرها لهم على ما قدموا أثناء موسم الحج، وذلك خلال الرحلة التي أقلّتهم يوم أمس لمطار الملك فهد.



يشار إلى أن الجمعية تشرف على جميع القطاعات الكشفية بالمملكة؛ ومن أهمها: وزارة التعليم العام والجامعي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للرياضة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 03:36 PM

اخر تعديل 17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 04:22 PM

مشرف معسكرات الخدمة يدعو إلى تحفيز وتكريم المشاركين بالحج ثمّن الجهود التطوعية للكشافة والجوالة المشاركين في إنجاح الموسم





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دعا المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ القطاعات الكشفية المُختلفة بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة، إلى الاحتفاء بأبنائها الكشّافة والجوّالة الذين شاركوا في إنجاح موسم الحج 1440هـ.



وأكد "الفهد" أهمية التحفيز والتشجيع لمن هم في مثل هذا المرحلة السنية، والذين أدَّوا عملهم التطوعي على أكمل وجه، مُشيرًا إلى أن الحافز الأول والأهم بالنسبة لهم هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة الوطن هذه الخدمات التي سخر لها أفضل الإمكانيات وجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن.



وثمّن المشرف العام على المعسكرات مبادرة تعليم تبوك باستقبال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، واستقبال مدير عام تعليم الشرقية ومساعده للشؤون التعليمية للكشافة في مطار الملك فهد بالدمام.



كما ثمّن للخطوط السعودية ترحيبها بكشّافة وقادة تعليم الشرقية، وشكرها لهم على ما قدموا أثناء موسم الحج، وذلك خلال الرحلة التي أقلّتهم يوم أمس لمطار الملك فهد.



يشار إلى أن الجمعية تشرف على جميع القطاعات الكشفية بالمملكة؛ ومن أهمها: وزارة التعليم العام والجامعي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للرياضة.