احتفل داود سعيد باداود أحد منسوبي شركة المياه الوطنية ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بحفل زفافه من ابنة حسن بن قباء الغامدي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"باداود" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة
احتفل داود سعيد باداود أحد منسوبي شركة المياه الوطنية ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بحفل زفافه من ابنة حسن بن قباء الغامدي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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"باداود" يحتفل بزفافه في مكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-09
09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
11:48 PM
"باداود" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة
احتفل داود سعيد باداود أحد منسوبي شركة المياه الوطنية ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بحفل زفافه من ابنة حسن بن قباء الغامدي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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