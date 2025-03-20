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"موارد الرياض" يضبط 10 مخالفات في حملة تفتيشية

على مستودعات ومنشآت بيع الكمامات والمعقمات

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وزارة التجارة والضبط الميداني والهيئة العامة للدواء والغذاء؛ في حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت التي تقوم ببيع الكمامات والمعقمات، والتي لوحظ ارتفاع أسعارها بسبب حاجة السوق؛ استغلالاً لأزمة كورونا الحالية رغم توفرها في جميع المستودعات.

وأسفرت الحملات عن توقيف أشخاص من خلال كمين موفق، وتم اتخاذ اللازم حسب اختصاص كل جهة.

وأسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 10 مخالفات لنظام العمل، إلى جانب مخالفات وزارة التجارة.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدّد مدير إدارة التفتيش بمكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض بدر العتيبي، على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا.


وأشار إلى أهمية دور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد الرياض" يضبط 10 مخالفات في حملة تفتيشية
سبق

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وزارة التجارة والضبط الميداني والهيئة العامة للدواء والغذاء؛ في حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت التي تقوم ببيع الكمامات والمعقمات، والتي لوحظ ارتفاع أسعارها بسبب حاجة السوق؛ استغلالاً لأزمة كورونا الحالية رغم توفرها في جميع المستودعات.

وأسفرت الحملات عن توقيف أشخاص من خلال كمين موفق، وتم اتخاذ اللازم حسب اختصاص كل جهة.

وأسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 10 مخالفات لنظام العمل، إلى جانب مخالفات وزارة التجارة.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدّد مدير إدارة التفتيش بمكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض بدر العتيبي، على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا.


وأشار إلى أهمية دور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:50 PM

"موارد الرياض" يضبط 10 مخالفات في حملة تفتيشية

على مستودعات ومنشآت بيع الكمامات والمعقمات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,198

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وزارة التجارة والضبط الميداني والهيئة العامة للدواء والغذاء؛ في حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت التي تقوم ببيع الكمامات والمعقمات، والتي لوحظ ارتفاع أسعارها بسبب حاجة السوق؛ استغلالاً لأزمة كورونا الحالية رغم توفرها في جميع المستودعات.

وأسفرت الحملات عن توقيف أشخاص من خلال كمين موفق، وتم اتخاذ اللازم حسب اختصاص كل جهة.

وأسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 10 مخالفات لنظام العمل، إلى جانب مخالفات وزارة التجارة.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدّد مدير إدارة التفتيش بمكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض بدر العتيبي، على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا.


وأشار إلى أهمية دور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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