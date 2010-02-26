أمانة جدة: أكثر من 80 ألف ذبيحة استقبلتها المسالخ خلال جمادى الأولى

أعدمت 128 غير صالحة للاستهلاك

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة خلال شهر جمادى الأولى 80 ألفاً و631 ذبيحة، حيث تم ذبحها في ثلاثة مسالخ نظامية "مسلخ جدة الشمالي، نقطة الذبيح بحي السبيل، مسلخ سوق الأنعام الجديد".

وأعدمت الأمانة 128 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك خلال الشهر الماضي ما بين أغنام وأبقار وجمال.

وقال تقرير صادر عن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة، إن أعداد المذبوحات داخل مسالخ الأمانة الثلاثة تنوعت بين 51550 من الضأن و23868 من الماعز، فيما بلغت أعداد الذبائح من الأبقار 2883 ذبيحة، ومن الإبل 2330 ذبيحة.

وسجل المسلخ الشمالي النسبة الأكبر في أعداد المذبوحات بواقع 38805 ذبائح، تلاه مسلخ سوق الأنعام الجديد 32112 ذبيحة، ثم نقطة الذبيح بـ 9714 ذبيحة.