النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جدة: أكثر من 80 ألف ذبيحة استقبلتها المسالخ خلال جمادى الأولى

أعدمت 128 غير صالحة للاستهلاك

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة خلال شهر جمادى الأولى 80 ألفاً و631 ذبيحة، حيث تم ذبحها في ثلاثة مسالخ نظامية "مسلخ جدة الشمالي، نقطة الذبيح بحي السبيل، مسلخ سوق الأنعام الجديد".

وأعدمت الأمانة 128 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك خلال الشهر الماضي ما بين أغنام وأبقار وجمال.

وقال تقرير صادر عن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة، إن أعداد المذبوحات داخل مسالخ الأمانة الثلاثة تنوعت بين 51550 من الضأن و23868 من الماعز، فيما بلغت أعداد الذبائح من الأبقار 2883 ذبيحة، ومن الإبل 2330 ذبيحة.

وسجل المسلخ الشمالي النسبة الأكبر في أعداد المذبوحات بواقع 38805 ذبائح، تلاه مسلخ سوق الأنعام الجديد 32112 ذبيحة، ثم نقطة الذبيح بـ 9714 ذبيحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة جدة: أكثر من 80 ألف ذبيحة استقبلتها المسالخ خلال جمادى الأولى
سبق

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة خلال شهر جمادى الأولى 80 ألفاً و631 ذبيحة، حيث تم ذبحها في ثلاثة مسالخ نظامية "مسلخ جدة الشمالي، نقطة الذبيح بحي السبيل، مسلخ سوق الأنعام الجديد".

وأعدمت الأمانة 128 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك خلال الشهر الماضي ما بين أغنام وأبقار وجمال.

وقال تقرير صادر عن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة، إن أعداد المذبوحات داخل مسالخ الأمانة الثلاثة تنوعت بين 51550 من الضأن و23868 من الماعز، فيما بلغت أعداد الذبائح من الأبقار 2883 ذبيحة، ومن الإبل 2330 ذبيحة.

وسجل المسلخ الشمالي النسبة الأكبر في أعداد المذبوحات بواقع 38805 ذبائح، تلاه مسلخ سوق الأنعام الجديد 32112 ذبيحة، ثم نقطة الذبيح بـ 9714 ذبيحة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
04:44 PM

أمانة جدة: أكثر من 80 ألف ذبيحة استقبلتها المسالخ خلال جمادى الأولى

أعدمت 128 غير صالحة للاستهلاك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
222

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة خلال شهر جمادى الأولى 80 ألفاً و631 ذبيحة، حيث تم ذبحها في ثلاثة مسالخ نظامية "مسلخ جدة الشمالي، نقطة الذبيح بحي السبيل، مسلخ سوق الأنعام الجديد".

وأعدمت الأمانة 128 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك خلال الشهر الماضي ما بين أغنام وأبقار وجمال.

وقال تقرير صادر عن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة، إن أعداد المذبوحات داخل مسالخ الأمانة الثلاثة تنوعت بين 51550 من الضأن و23868 من الماعز، فيما بلغت أعداد الذبائح من الأبقار 2883 ذبيحة، ومن الإبل 2330 ذبيحة.

وسجل المسلخ الشمالي النسبة الأكبر في أعداد المذبوحات بواقع 38805 ذبائح، تلاه مسلخ سوق الأنعام الجديد 32112 ذبيحة، ثم نقطة الذبيح بـ 9714 ذبيحة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة