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دول أوروبية تسجل ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

إيطاليا الأكثر تضررًا والوفيات تسجل رقمًا قياسيًّا بـ1441 حالة

سجلت العديد من الدول الأوروبية اليوم، ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت إيطاليا في مقدمة الدول؛ حيث ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1441 حالة، أي بنسبة 14% بعد أن كان عدد الوفيات في اليوم السابق 1266 متوفى؛ في حين ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 21157 حالةً، بحسب وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، بعد أن كان العدد يوم أمس 17660 حالة.

وبهذا تكون إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في أوروبا، وثاني أكثر البلاد تأثرًا به في العالم بعد الصين.

من جهة أخرى، سجلت النرويج ثالث حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس؛ وفقًا لوكالة الأنباء النرويجية، التي تناولت إعلان رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج اليوم، أن بلادها ستغلق مطاراتها وموانئها كافة، مع تشديد الرقابة على حدودها؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس الخطير.

وفي ذات الشأن سجلت الدنمارك أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة، كما اتخذت الحكومة الدنماركية سلسلة من الإجراءات؛ سعيًا منها لاحتواء الوباء من ضمنها إغلاق الحدود والمدارس والجامعات ومنع التجمعات.

من جهتها ارتفع في أيرلندا عدد الإصابات إلى 39 حالة جديدة بهذا الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 129 حالةً وحالتيْ وفاة.

وفي السويد أعلنت السلطات السويدية حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، في حين بلغ عدد الإصابات 924 حالة جديدة، مقارنة بـ755 خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت سلوفينيا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حسب ما أعلنته السلطات السلوفينية.

فيروس كورونا الجديد

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دول أوروبية تسجل ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا
سبق

سجلت العديد من الدول الأوروبية اليوم، ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت إيطاليا في مقدمة الدول؛ حيث ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1441 حالة، أي بنسبة 14% بعد أن كان عدد الوفيات في اليوم السابق 1266 متوفى؛ في حين ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 21157 حالةً، بحسب وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، بعد أن كان العدد يوم أمس 17660 حالة.

وبهذا تكون إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في أوروبا، وثاني أكثر البلاد تأثرًا به في العالم بعد الصين.

من جهة أخرى، سجلت النرويج ثالث حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس؛ وفقًا لوكالة الأنباء النرويجية، التي تناولت إعلان رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج اليوم، أن بلادها ستغلق مطاراتها وموانئها كافة، مع تشديد الرقابة على حدودها؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس الخطير.

وفي ذات الشأن سجلت الدنمارك أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة، كما اتخذت الحكومة الدنماركية سلسلة من الإجراءات؛ سعيًا منها لاحتواء الوباء من ضمنها إغلاق الحدود والمدارس والجامعات ومنع التجمعات.

من جهتها ارتفع في أيرلندا عدد الإصابات إلى 39 حالة جديدة بهذا الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 129 حالةً وحالتيْ وفاة.

وفي السويد أعلنت السلطات السويدية حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، في حين بلغ عدد الإصابات 924 حالة جديدة، مقارنة بـ755 خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت سلوفينيا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حسب ما أعلنته السلطات السلوفينية.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:31 AM

دول أوروبية تسجل ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

إيطاليا الأكثر تضررًا والوفيات تسجل رقمًا قياسيًّا بـ1441 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت العديد من الدول الأوروبية اليوم، ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت إيطاليا في مقدمة الدول؛ حيث ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1441 حالة، أي بنسبة 14% بعد أن كان عدد الوفيات في اليوم السابق 1266 متوفى؛ في حين ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 21157 حالةً، بحسب وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، بعد أن كان العدد يوم أمس 17660 حالة.

وبهذا تكون إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في أوروبا، وثاني أكثر البلاد تأثرًا به في العالم بعد الصين.

من جهة أخرى، سجلت النرويج ثالث حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس؛ وفقًا لوكالة الأنباء النرويجية، التي تناولت إعلان رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج اليوم، أن بلادها ستغلق مطاراتها وموانئها كافة، مع تشديد الرقابة على حدودها؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس الخطير.

وفي ذات الشأن سجلت الدنمارك أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة، كما اتخذت الحكومة الدنماركية سلسلة من الإجراءات؛ سعيًا منها لاحتواء الوباء من ضمنها إغلاق الحدود والمدارس والجامعات ومنع التجمعات.

من جهتها ارتفع في أيرلندا عدد الإصابات إلى 39 حالة جديدة بهذا الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 129 حالةً وحالتيْ وفاة.

وفي السويد أعلنت السلطات السويدية حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، في حين بلغ عدد الإصابات 924 حالة جديدة، مقارنة بـ755 خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت سلوفينيا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حسب ما أعلنته السلطات السلوفينية.

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