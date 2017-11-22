بالصور.. مقتل عدة أشخاص وإصابة 23 إثر اقتحام سيارة لحفل في أمريكا

الشرطة: لا يمكن تحديد ما إذا كان للحادث أي صلة بالإرهاب

لَقي عدة أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون، بعد أن اقتحمت سيارة حشدًا في مدينة وكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية خلال احتفالات عيد الميلاد مساء أمس الأحد (فجر الاثنين بتوقيت الرياض).

وذكرت الشرطة أن سيارة دفع رباعي حمراء اللون اقتحمت حشودًا في العرض الذي كان يقام في المدينة، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول عدد القتلى والجرحى، وقالت: "ليس لدينا معلومات مفصلة عن القتلى أو الجرحى في هذا الوقت".

ونُقل 23 شخصًا بينهم 12 طفلًا إلى المستشفيات القريبة، ولم ترد أي معلومات عن حالات وفاة بين الأطفال؛ حيث رفضت الشرطة الإفصاح عن أي معلومات حتى الالتقاء بأسرهم.

وذكر تقرير الشرطة أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية واقتحمت الحشد، وتم إيقاف السائق بعد إطلاق النار على السيارة من قِبَل أحد الضباط؛ مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تحدد في الوقت الحالي ما إذا كان للحادث أي صلة بالإرهاب.