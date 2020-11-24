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لإنقاذ مسافر توقف قلبه.. طائرة "اديل" المتجهة للرياض تهبط اضطرارياً في جدة

قرر قائدها العودة لوجود حالة مرضية حرجة

قرر قائد طيران أديل في الرحلة المتجهة من جدة إلى الرياض، العودة إلى جدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.

وفي التفاصيل، كانت الطائرة التي تقوم برحلتها الاعتيادية وهي من نوع الايرباص 320، قد أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (٠٧:٥٠) مساءً، وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالي عشرين دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.

وعلى اثر ذلك تم إجراء إعلان داخلي لطلب مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، حيث تقدم ثلاثة ركاب، أفادوا بعد الفحص بأن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة وأوصوا بضرورة العودة بالمريض إلى جدة.

وعلى الفور تم إجراء التنسيق السريع المتبع في مثل هذه الحالات بين قائد الطائرة ومركز مراقبة العمليات بجدة، والذين بدورهم أكملوا في وقت قياسي جميع الإجراءات الخاصة للعودة والهبوط الاضطراري في مطار جدة وذلك حرصاً على صحة وسلامة المريض ودون النظر إلى تكبد الشركة أية تكاليف أو مصاريف ناتجة جراء قرار العودة والهبوط الاضطراري.

وقبل هبوط الطائرة أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة في جدة بأن هناك حالة صحية طارئة وتستدعي تواجد طبيب وإسعاف لمباشرة الحالة.

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لإنقاذ مسافر توقف قلبه.. طائرة "اديل" المتجهة للرياض تهبط اضطرارياً في جدة
سبق

قرر قائد طيران أديل في الرحلة المتجهة من جدة إلى الرياض، العودة إلى جدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.

وفي التفاصيل، كانت الطائرة التي تقوم برحلتها الاعتيادية وهي من نوع الايرباص 320، قد أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (٠٧:٥٠) مساءً، وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالي عشرين دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.

وعلى اثر ذلك تم إجراء إعلان داخلي لطلب مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، حيث تقدم ثلاثة ركاب، أفادوا بعد الفحص بأن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة وأوصوا بضرورة العودة بالمريض إلى جدة.

وعلى الفور تم إجراء التنسيق السريع المتبع في مثل هذه الحالات بين قائد الطائرة ومركز مراقبة العمليات بجدة، والذين بدورهم أكملوا في وقت قياسي جميع الإجراءات الخاصة للعودة والهبوط الاضطراري في مطار جدة وذلك حرصاً على صحة وسلامة المريض ودون النظر إلى تكبد الشركة أية تكاليف أو مصاريف ناتجة جراء قرار العودة والهبوط الاضطراري.

وقبل هبوط الطائرة أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة في جدة بأن هناك حالة صحية طارئة وتستدعي تواجد طبيب وإسعاف لمباشرة الحالة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:28 PM

لإنقاذ مسافر توقف قلبه.. طائرة "اديل" المتجهة للرياض تهبط اضطرارياً في جدة

قرر قائدها العودة لوجود حالة مرضية حرجة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,790

قرر قائد طيران أديل في الرحلة المتجهة من جدة إلى الرياض، العودة إلى جدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.

وفي التفاصيل، كانت الطائرة التي تقوم برحلتها الاعتيادية وهي من نوع الايرباص 320، قد أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (٠٧:٥٠) مساءً، وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالي عشرين دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.

وعلى اثر ذلك تم إجراء إعلان داخلي لطلب مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، حيث تقدم ثلاثة ركاب، أفادوا بعد الفحص بأن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة وأوصوا بضرورة العودة بالمريض إلى جدة.

وعلى الفور تم إجراء التنسيق السريع المتبع في مثل هذه الحالات بين قائد الطائرة ومركز مراقبة العمليات بجدة، والذين بدورهم أكملوا في وقت قياسي جميع الإجراءات الخاصة للعودة والهبوط الاضطراري في مطار جدة وذلك حرصاً على صحة وسلامة المريض ودون النظر إلى تكبد الشركة أية تكاليف أو مصاريف ناتجة جراء قرار العودة والهبوط الاضطراري.

وقبل هبوط الطائرة أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة في جدة بأن هناك حالة صحية طارئة وتستدعي تواجد طبيب وإسعاف لمباشرة الحالة.

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